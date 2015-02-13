قاتلی که اطلاعاتش هیچ ارزشی نداشت

مجله مهر: نام این فرد کریگ استفن هیکس اعلام شده که ۴۶ سال دارد و در حال حاضر در بازداشت پلیس به سر می‌برد. جسد این سه دانشجو روز سه‌شنبه در آپارتمانی در شهر چپل هیل کشف شد که آثار گلوله در سر هر سه نفر دیده شده است. پلیس می گوید که «سابقه دعوا بر سر پارکینگ» وجود داشته اما هنوز درحال تحقیق درباره این است که آیا قتل ها ناشی از نفرت دینی بوده است یا خیر. سه فردی که توسط این مرد کشته شده‌اند، دانشجوی دانشگاه کارولینای شمالی و دو نفر از آنها زن و شوهر بودند.

ضیاء شادی برکات، ۲۳ ساله دانشجوی سال دوم دندانپزشکی بود و همسرش یُسر محمد ابو صالحه که ۲۱ سال داشت، قرار بود از پاییز امسال در همین رشته درس بخواند. این دو در دسامبر سال پیش ازدواج کرده بودند. رزان محمد ابو صالحه، مقتول دیگر این حادثه خواهر یُسر محمد ابو صالحه بود، ۱۹ سال داشت و در همین دانشگاه درس می‌خواند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که با توجه به اینکه سه مقتول مسلمان بوده‌اند، دین آنها نقشی در این قتل داشته است؟ در این شبکه‌ها از پوشش رسانه‌ای این خبر در سطح جهانی انتقاد شده و منتقدان با ایجاد هشتگ «حیات مسلمانان هم مهم است» گفته‌اند که رسانه‌های بین‌المللی اهمیت کافی به قتل این سه دانشجوی مسلمان نداده‌اند.

به نوشته واشنگتن پست، ضیا برکات فرد خیری بوده که برای رسیدگی به نیازهای بهداشت دهان و دندان پناهندگان سوری و فلسطینی از طریق «بنیاد مسواک» اعانه جمع می کرده و برای بی خانمان های آمریکایی نیز کار خیریه داوطلبانه انجام می داده است. روز گذشته مراسم باشکوهی در دانشگاه کارولینای شمالی جهت یادبود سه دانشجوی مسلمان کشته شده برگزار شد.

شواهدی دیگر از انگیزه قاتل

قاتل مردی آتئیست و ضد مذهب بوده که قبل از وقوع قتل در صفحه فیسبوک خود مطالبی از ریچارد داوکینز (آتئیست و دین ستیز معروف) را نقل کرده؛ اخیرا در صفحه فیس بوک اش تصویری از اسلحه آماده به شلیک خود را منتشر کرده و در پست های دیگرش دین را یک «کلاهبرداری هرمی» خوانده بود. او همچنین در تصویر کاور صفحه اش از نفرت خود به دین نوشته بود.

پست های فیس بوکی قاتل در چند وقت اخیر

واکنش رسانه ای

سایت بی بی سی فارسی اینگونه برای خبر این خشونت لجام گسیخته تیتر زده: «سه دانشجوی مسلمان در کارولینای شمالی به ضرب گلوله کشته شدند.» اما زمانی که یک مسلمان چند خارجی را کشت تیتر زدند «تروریست مسلمان چند استرالیایی یا فرانسوی را به قتل رساند.»

ریچارد داوکینز، خدای آتئیست ها، این کشتار را بطور ضمنی محکوم کرده اما طبعا خبر این حادثه هیچ جنجال رسانه ای ایجاد نمی کند و هیچ رسانه غربی و سیاستمداری نخواهد گفت که آتئیسم مروج خشونت است.﻿

آش آنقدر شور شد که برخی ناظران، بی کفایتی ها و کم کاری های سیاسی و رسانه ای غربی ها را با کشته شدن چند کاریکاتوریست توهین کننده به پیامبر اسلام (ص) در شارلی ابدو و آن زلزله ای که رسانه ها به خاطر کشته شدن چند فرانسوی توسط تروریست ها به پا کرده بودند، مقایسه کرده و از استانداردهای دوگانه و تناقضات موجود اظهار تاسف کرده اند.