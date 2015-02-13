برگزاری جام تختی متفاوت با سال قبل است/ باید نقایص را برطرف کنیم

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: سالها بود جام تختی با چنین شکل و شرایطی برگزار نشده بود و ما باوجود دعوت از تیمهای مختلف خارجی همواره شاهد عدم استقبال آنها بودیم، اما خوشبختانه امسال شاهد برگزاری این تورنمنت مهم با حضور کشتیگیران خوب داخلی و خارجی بودیم.
وی افزود: تیمهای آذربایجان و گرجستان نفرات خوب و مدعی را به جام تختی امسال آورده بودند که مصاف این مدعیان با کشتیگیران داخلی، حساسیت و جذابیت زیادی داشت. ما در روز نخست پیکارهای خوبی را از نمایندگان کشورمان دیدیم که نشان داد میتوان به این جوانان اعتماد کرد و در آینده بیشتر از آنها شنید.
دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان تصریح کرد: طبیعی است که رقابتهای جام تختی امسال با توجه به برگزاری هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی دارای برخی کاستیها بود ولی من مطمئن هستم فدراسیون کشتی برای سالهای بعد برنامهریزی قویتر و جامعتری انجام میدهد تا از این پس یکی از بهترین تورنمنتهای بینالمللی را برگزار کند.
جوادی در خاتمه گفت: کشتی ایران همچنان نیازمند حمایتهای مالی متولیان ورزش است و اگر ما ادعای تکرار و کسب قهرمانی در رقابتهای جهانی و المپیک را داریم، باید همچون کشورهای مدعی این رشته هزینه کنیم.
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