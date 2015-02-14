منصور برزگر که یکی از تماشاگران ویژه مسابقات کشتی جام تختی در کرمانشاه بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای امسال از نظر کمی قابل قبول و مطلوب بود ولی هنوز از نظر کیفی به آن حد و اندازه مطلوب دست نیافتیم. البته تیمهای خارجی استقبال خوبی از این مسابقات کردند و به جز تیمهای آمریکا و روسیه، بسیاری از تیمهای خوب مثل آذربایجان و گرجستان با مدعیان خوبی به ایران آمدند.
وی افزود: امسال شاهد برپایی هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی در جام تختی بودیم که مطمئنا این مسابقات در سالهای بعدی با رفع برخی نواقص، با کیفیت و کمیت بهتری برگزار خواهد شد.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: آذربایجانیها مدتهاست که در کشتی سرمایهگذاری کلانی انجام دادهاند و از سالها پیش برای کسب موفقیت در المپیک 2016 برزیل دورخیز شدند. ما هم اگر ادعای موفقیت و تکرار مدال در المپیک بعدی را داریم، باید همچون این کشور سرمایهگذاری کنیم چرا که با دست خالی نمیتوان حریف این کشورها و سرمایهگذاریهای هنگفت آنان شد.
برزگر در خاتمه با اشاره به پیکارهای چهار وزن نخست جام تختی، گفت: بچههای ما کشتیهای خوبی گرفتند ولی بسیاری از آنان هنوز در قسمت بالا تنه دچار مشکل هستند و باید بیشتر کار و تمرین کنند. البته ملیپوشان جام تختی تمام ماهیت و داشتههای کشتی ما نیستند و بسیاری از آزادکاران توانمند و بزرگ ما در رقابتهای جام تختی حضور نداشتند.
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