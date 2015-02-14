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۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۲۵

برزگر در گفتگو با مهر:

جای تیم‌های کشتی آمریکا و روسیه در جام تختی خالی بود

جای تیم‌های کشتی آمریکا و روسیه در جام تختی خالی بود

عضو شورای فنی کشتی آزاد گفت: اگر تیم‌های آمریکا و روسیه هم در جام تختی امسال حضور داشتند، شاهد مسابقاتی در سطح رقابت‌های جهانی بودیم.

منصور برزگر که یکی از تماشاگران ویژه مسابقات کشتی جام تختی در کرمانشاه بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: رقابت‌های امسال از نظر کمی قابل قبول و مطلوب بود ولی هنوز از نظر کیفی به آن حد و اندازه مطلوب دست نیافتیم. البته تیم‌های خارجی استقبال خوبی از این مسابقات کردند و به جز تیم‌های آمریکا و روسیه، بسیاری از تیم‌های خوب مثل آذربایجان و گرجستان با مدعیان خوبی به ایران آمدند.

وی افزود: امسال شاهد برپایی هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی در جام تختی بودیم که مطمئنا این مسابقات در سال‌های بعدی با رفع برخی نواقص، با کیفیت و کمیت بهتری برگزار خواهد شد.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: آذربایجانی‌ها مدت‌هاست که در کشتی سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌اند و از سال‌ها پیش برای کسب موفقیت در المپیک 2016 برزیل دورخیز شدند. ما هم اگر ادعای موفقیت و تکرار مدال در المپیک بعدی را داریم، باید همچون این کشور سرمایه‌گذاری کنیم چرا که با دست خالی نمی‌توان حریف این کشورها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت آنان شد.

برزگر در خاتمه با اشاره به پیکارهای چهار وزن نخست جام تختی، گفت: بچه‌های ما کشتی‌های خوبی گرفتند ولی بسیاری از آنان هنوز در قسمت بالا تنه دچار مشکل هستند و باید بیشتر کار و تمرین کنند. البته ملی‌پوشان جام تختی تمام ماهیت و داشته‌های کشتی ما نیستند و بسیاری از آزادکاران توانمند و بزرگ ما در رقابت‌های جام تختی حضور نداشتند.

کد مطلب 2494371

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