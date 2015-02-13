تمجید قزوه از «روباه»/ شمقدری با موتور به سینما انقلاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، از حاشیه های هشتمین پنجشنبه 23 بهمن روز هم اندیشی سینما انقلاب حضور علیرضا قزوه شاعر در برنامه اکران فیلم «روباه» به کارگردانی بهروز افخمی بود.

وی پس از مشاهده این فیلم با اظهار رضایت از آن گفت: در فیلم «روباه» دشمن شناسی و پرداختن به خباثت دشمن کاملا مشخص بود و بعد از دیدن این فیلم ارادتم به جناب افخمی بیشتر شد.

در زمان اکران فیلم «روباه» که با جانمایه ترور دانشمندان هسته ای توسط رژیم صهیونیستی و تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج) برای مقابله با اقدامات تروریستی آنان ساخته شده است، شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد نیز حضور داشت.

در هشتمین روز از این هم اندیشی ترافیک سنگین شهر تهران سبب شد، جواد شمقدری رییس سابق سازمان سینمایی کشور و مهمان امروز محفل سینما انقلاب به سبب گیر افتادن در ترافیک چهارراه ولی عصر(عج) به استفاده از موتور سیکلت روی آورد و با کمی تاخیر خود را به این طریق به برنامه برساند.

چهره شمقدری زمانی که با کلاه کاسکت ترک موتور یکی از عوامل اجرایی محفل سینما انقلاب نشسته و تازه به ساختمان حوزه هنری رسیده بود، به سوژه خبری عکاسان حاضر در محل تبدیل شد.