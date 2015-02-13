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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰

بازگشت دوباره تونی به تبریز؛

سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی وارد ایران شد

سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی وارد ایران شد

سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی پس از توافق با مسئولان این باشگاه صبح امروز وارد ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی تبریز، تونی اولیویرا ساعت شش صبح امروز جمعه وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شد. اولیویرا که به همراه دستیاران خود وارد تهران شده بود مورد استقبال نمایندگان باشگاه تبریزی قرار گرفت.

اولیویرا بلافاصله از فرودگاه راهی شهر قم و محل برپایی اردوی پیش از بازی تیم تراکتورسازی شد تا در دیدار این تیم مقابل صبای قم حضور داشته باشد. سرمربی پرتغالی تیم بعد از بازگشت به تبریز قرارداد خود را با تیم تبریزی نهایی می‌کند.

آنتونیو اولیویرا، جورج تاوارز و لوئیز میگوئنز، تونی را برای هدایت تیم یاری خواهند کرد.

هفته گذشته مسئولان این باشگاه رسول خطیبی را از سمتش برکنار کردند تا دوباره تونی اولیویرا به تبریز برگردد.

کد مطلب 2494373

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    نظرات

    • رضا ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به نظر من اقای خطیبی بد کار نکرد اشتباهات فردی دروازبانان بود که باعث شکست تراکتورمیشد و خطیبی را بی خود اخراج کردند

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