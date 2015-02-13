سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی تبریز، تونی اولیویرا ساعت شش صبح امروز جمعه وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) شد. اولیویرا که به همراه دستیاران خود وارد تهران شده بود مورد استقبال نمایندگان باشگاه تبریزی قرار گرفت.

اولیویرا بلافاصله از فرودگاه راهی شهر قم و محل برپایی اردوی پیش از بازی تیم تراکتورسازی شد تا در دیدار این تیم مقابل صبای قم حضور داشته باشد. سرمربی پرتغالی تیم بعد از بازگشت به تبریز قرارداد خود را با تیم تبریزی نهایی می‌کند.

آنتونیو اولیویرا، جورج تاوارز و لوئیز میگوئنز، تونی را برای هدایت تیم یاری خواهند کرد.

هفته گذشته مسئولان این باشگاه رسول خطیبی را از سمتش برکنار کردند تا دوباره تونی اولیویرا به تبریز برگردد.