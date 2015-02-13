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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

بدری اعلام کرد:

پیش بینی ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای سازمان های شهرداری اردبیل

پیش بینی ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای سازمان های شهرداری اردبیل

اردبیل – شهردار اردبیل گفت: ۶۲ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای سازمان های وابسته به شهرداری اردبیل دربودجه سال آینده پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح جمعه در جلسه بررسی بودجه سال آینده شهرداری اردبیل تصریح کرد: هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای شهرداری های مناطق چهارگانه و ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای سازمان های وابسته به شهرداری پیش بینی شده است.

وی افزود: در این میان اعتبار عمرانی از بین ۱۰ سازمان وابسته برای چهار مورد شامل سازمان فضای سبز و سازمان عمران هر یک با ۲۷ میلیارد ریال، سازمان تاکسی رانی با ۱۵۰ میلیون ریال و سازمان آرماستان ها با ۶۵۰ میلیون ریال تعریف شده است.

به گفته شهردار اردبیل تعریف اعتبار عمرانی بر اساس نیاز هر سازمان و پروژه های در دست اجرا است.

بدری تصریح کرد: در عین حال اعتبار جاری در نظر گرفته شده برای سازمان ها ۳۴۲ میلیارد ریال و برای شهرداری های مناطق چهارگانه ۷۵۷ میلیارد ریال است.

وی افزود: در عین حال درآمد متصور شهرداری های مناطق چهارگانه دو هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و در سازمان ها ۴۰۴ میلیارد ریال است.

 

 

کد مطلب 2494374
محمد میرزایی ناطق

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