پیش بینی ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای سازمان های شهرداری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح جمعه در جلسه بررسی بودجه سال آینده شهرداری اردبیل تصریح کرد: هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای شهرداری های مناطق چهارگانه و ۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای سازمان های وابسته به شهرداری پیش بینی شده است.

وی افزود: در این میان اعتبار عمرانی از بین ۱۰ سازمان وابسته برای چهار مورد شامل سازمان فضای سبز و سازمان عمران هر یک با ۲۷ میلیارد ریال، سازمان تاکسی رانی با ۱۵۰ میلیون ریال و سازمان آرماستان ها با ۶۵۰ میلیون ریال تعریف شده است.

به گفته شهردار اردبیل تعریف اعتبار عمرانی بر اساس نیاز هر سازمان و پروژه های در دست اجرا است.

بدری تصریح کرد: در عین حال اعتبار جاری در نظر گرفته شده برای سازمان ها ۳۴۲ میلیارد ریال و برای شهرداری های مناطق چهارگانه ۷۵۷ میلیارد ریال است.

وی افزود: در عین حال درآمد متصور شهرداری های مناطق چهارگانه دو هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و در سازمان ها ۴۰۴ میلیارد ریال است.