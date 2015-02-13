آغاز مذاکرات ایران و ۳ غول برقی جهان/ اتصال شبکه برق به‌ اروپا

همایون حائری در گفتگو با مهر درباره جزئیات مذاکرات برقی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاران بزرگ جهان به منظور مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع برق و انرژی ایران، گفت: شرکت های متعدد بین المللی به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های مختلف صنعت برق به ویژه احداث نیروگاه های تجدید پذیر برقی در کشور اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام اینکه هم اکنون درخواست های متعددی به ایران برای ساخت نیروگاه های تولید برق پاک ارائه شده است، تصریح کرد: بر این اساس مذاکراتی با شرکت هایی از آلمان، ژاپن و کره جنوبی به منظور طراحی و ساخت نیروگاه های تولید برق تجدید پذیر در کشور انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به دستیابی به توافق های مقدماتی به این شرکت ها، اظهار داشت: این در حالی است که برخي قراردادها به منظور ساخت و انتقال دانش فنی و فنآوری انرژي تجديدپذير در حال نهايي شدن است.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران از آغاز مذاکرات گسترده با ۴ کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه‌های برق بادی و خورشیدی در ایران خبر داد.

حائری همچنین در خصوص آخرین وضعیت اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم توضیح داد: در شرایط فعلی استانداردهای شبکه انتقال و توزیع ایران از کیفیت قابل توجه جهانی و منطقه ای برخوردار است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به مذاکرات انجام گرفته بین ایران و روسیه به منظور اتصال شبکه برق دو کشور، تبیین کرد: اتصال شبکه برق ایران به روسیه باید از طریق برخی از کشورهای همسایه انجام گیرد که مذاکرات فنی هم با این کشورها آغاز شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در صورت اتصال شبکه برق ایران به روسیه این قابلیت به منظور اتصال شبکه برق کشور به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم فراهم می شود.

یوسف آرمودلی مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران هم اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مذاکراتی با شرکت‌هایی از آلمان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، به منظور سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌های برق بادی و خورشیدی در کشور گفته است: سرمایه گذاران اروپایی در حال بررسی و ارزیابی بهترین موقعیت جغرافیایی برای ساخت نیروگاه‌های برق بادی و خورشیدی در داخل کشور بوده و از این رو، مطالعات و رایزنی‌های دوجانبه در حال انجام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی دیگر از محورهای مذاکرات با شرکت‌های اروپایی معرفی آنها به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی برای ایجاد مشارکت مشترک برقی است، اظهار کرده است: پیش بینی می‌شود با توجه به روند مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در آینده‌ای نزدیک شاهد امضای قراردادهای بزرگ ساخت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور باشیم.