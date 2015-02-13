به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل باقری دبیر اجرایی هم اندیشی با بیان برنامه های روز نهم در جمعه 24 بهمن ماه اعلام کرد: امروز اولین فیلم با عنوان «کوچه بی نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی ساعت 14 به نمایش در می آید و سپس به مدت 45 دقیقه حلقه های نقد و بررسی آن از منظر علوم انسانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: سپس ساعت 16و سی دقیقه با حضور محمد مهدی رسولی و مجید آقایی دو تن از صاحب نظران عرصه ادبیات نشست روایت در داستان و فیلمنامه برگزار خواهد شد و تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت.

باقری ضمن اعلام دومین فیلم امروز گفت: اثر سینمایی «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی ساعت 18:30 به نمایش در می آید و پس از اتمام فیلم دومین سری حلقه های تخصصی امروز با هدف نقد و بررسی این فیلم تشکیل خواهد شد.

دبیر اجرایی هم اندیشی سینما انقلاب افزود: سومین فیلم نهمین روز هم اندیشی «بدون مرز» به کارگردانی امیر حسین عسگری خواهد بود که از ساعت 21:30 تا ساعت 23 به نمایش در خواهد آمد.

ورود به برنامه های سینما انقلاب که در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شوند، نیاز به تحویل بلیت های از قبل تهیه شده و عضویت در حلقه های تخصصی مجموعه دارد، لذا امکان حضور بدون هماهنگی قبلی در برنامه ها وجود ندارد، علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت جنبش رسانه انقلاب به آدرس www.cinemaenghelab.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.