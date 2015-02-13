تشریح جزئیات یازدهمین سفرنامه سلامت/ویزیت رایگان مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع افزود: در این برنامه که از شبکه ملی یک سیما پخش خواهد شد، بخشهایی از فعالیتهای متنوع داوطلبان جمعیت به همراه جنگ شادی، بازارچه خیرین و چهرههای واقف و نیکوکار استان به هموطنان معرفی میشود.
وی ادامه داد: ۸۸ ایستگاه سلامت و چادر آموزشی در قالب تونل سلامت برای ویزیت رایگان، ارائه خدمات مشاورهای و آموزشهای خود مراقبتی با حضور پزشکان متخصص داخلی، اطفال، زنان، دندانپزشکی، عمومی و کارشناسان تغذیه، روان شناسی و مربیان امداد و نجات برپا شده و به ارائه خدمات میپردازند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: آموزشهای امداد و کمکهای اولیه، تست سرطان سینه، ارائه نکات سلامت در مورد سالمندان، اهدا خون، تست قند خون و مشاوره اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی از جمله دیگر برنامه های این سفرنامه در استان بوشهر است.
وی با بیان اینکه ۳۷ پزشک و پیراپزشک داوطلب جمعیت برای مشارکت در سفرنامه مذکور اعلام آمادگی کرده اند، افزود: بر این اساس از همه ساکنان در شهرستانهایی که برنامه سفرنامه در آن اجرایی خواهد شد نیز برای شرکت در مراسم و بهرهمندی از خدمات دعوت شده است.
سفرنامه سلامت وامید ۲۵ بهمن در بندر گناوه، ۲۶ بهمن در شبانکاره، ۲۷ بهمن در دلوار و ۲۸ بهمن در کاکی اجرایی خواهد شد.
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