به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی گروهی «کپی رایت» به همت امین فخارزاده و آتنا فریدونی، جمع آوری شده است و در آن آثار نقاشی 12 هنرمند جوان که همگی از شاگردان داریوش حسینی هستند در معرض نمایش قرار گرفته است.

امین فخار‌زاده درباره چگونگی شکل‌گیری این نمایشگاه گفت: همه هنرمندان این نمایشگاه در آتلیه استاد داریوش حسینی با هم آشنا شده اند و البته دوره‌های مختلفی را زیر نظر وی از دوره های چند ماهه گرفته تا چهار ساله پشت سر گذاشته‌ایم.

وی درباره ایده کشیدن سلف‌پرتره به عنوان موضوع این نمایشگاه، توضیح داد: ما در اصل می‌خواستیم بگوییم که نقاشی، موضوع نیست و موضوع، نقاشی‌کردن است. موضوع پیش پا افتاده است و می‌تواند هر چیزی باشد و ما برای اینکه این موضوع را نشان بدهیم، چند موضوع دم دستی انتخاب کردیم که در میان آنها سلف‌پرتره اکثریت آرا را به دست آورد.

این هنرمند نقاش اضافه کرد: تمرکز ما بر این بود که نگاه به سوژه یک نگاه مفهومی باشد و نه تنها عملی که یک دوربین عکاسی هم می‌تواند انجام دهد. در واقع تفاوت سلف‌پرتره پیش از اختراع عکاسی و بعد از آن و همچنین چگونگی طی این مسیر که بارها دست‌خوش تغییراتی شد و طی آن نقاش خود را در صحنه‌های مشهوری از تاریخ قرار داد و یا در زمان کشیدن نقاشی از دیگران، خود را نیز در آینه‌ای روایت کرد؛ باعث شد تا ما بدون هیچ محدودیتی در نگاه و اجرا به خلق آثار این نمایشگاه بپردازیم.

امین فخارزاده در پایان اظهار کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که ما در این نمایشگاه دنبال کردیم این بوده که روند کار نقاشانه در آثار به چشم بخورد و کارها تنها یک رنگ‌آمیزی سطحی نباشند، چیزی که امروزه بسیار رایج شده است.

در این نمایشگاه آثاری از آتنا فریدونی‌، شادی سعیدی‌، حسین کرمی‌، مصطفی سلطانی‌، آرش فتحی‌، سارا صابری‌، حجت اعظم‌پور، محسن انجم‌شعاع‌، احیا مرادی‌، امین فخارزاده‌، شقایق طالبیان و کژال فخری به نمایش درآمده است.

آثار این نمایشگاه به 12 شیوه متفاوت نقاشانه خلق شده‌اند و هر کدام بیانگر نگاهی شخصی به خودنگاری چه در اجرا و چه در اندیشه هستند. این آثار با تکنیک‌های اکریلیک، رنگ روغن و ترکیب مواد خلق شده‌اند.

نمایشگاه «کپی‌رایت» تا 29 بهمن ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.