مهدي مناجاتي: دربي زيبايي را شاهد نبوديم // استقلال در نيمه دوم تيم برتر ميدان بود

مربي اسبق تيم جوانان كشورمان در گفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: درنيمه اول اين ديدار برتري با پرسپوليس بود و اين تيم موفق شد تا حدودي نسبت به حريف خود ابتكارعمل بيشتري داشته باشد، اما درنيمه دوم استقلال تيم برتر بود ودرنهايت مزد برتري خود را گرفت.

مناجاتي در ادامه تصريح كرد: مربي استقلال پس ازبه ثمر رسيدن گل، تعويض هاي بجايي را انجام داد و توانست ازفشار پرسپوليس كم كند. گل استقلال هم بر اثر آفسايد گيري خطي پرسپوليسي ها بدست آمد و البته هوشياري رضا عنايتي كه اين روزها گلزن اول اين تيم است.

مناجاتي درپايان به تمجيد ازتيم داوري حاضر درميدان پرداخت و اظهارداشت: داورآلماني عملكرد بسيارخوبي داشت وحتي ديديم كه درصحنه گل بي جهت اعلام آفسايد نكرد وبازي را ازجريان نيانداخت.