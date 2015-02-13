نوروزی متفاوت در زنجان تجربه می شود

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ستاد اجرایی خدمات سفر استان از اواخر آذر برنامه ریزی برای نوروز ۹۴ را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد خدمات سفر استان زنجان با کمیته های ۹گانه ی ذیل آن با رویکرد متفاوت و با شعار "خدمات متفاوت، رضایتمندی مسافران و گردشگران" برنامه های نوروز ۹۴ را پیش بینی کرده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که اداره مطبوع به عنوان دبیرخانه ستاد خدمات سفر و نیز عضو ستاد ارزیابی و رسیدگی به شکایت مشغول فعالیت است ابراز کرد: نظارت بر تاسیسات گردشگری و تلاش برای جذب گردشگر ۲ برنامه مهم این اداره کل است.

رحمتی با تاکید بر لزوم فراهم کردن بستر مناسب خدماتی رفاهی برای گردشگران یادآور شد: به منظور ارتقاء سطح خدمات و رفع مشکلات موجود، نظارت بر تاسیسات گردشگری از یک ماه پیش آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که زنجان در مسیر گردشگری قراربگیرد؛ بنابر این اصلاح تابلوهای گردشگری، تهیه اقلام تبلیغاتی، نقشه های مناسب برای معرفی جاذبه های استان، بکارگیری راهنمایان گردشگری و شرکت در نمایشگاه بین المللی ظرفیت های گردشگری تهران در این راستا عملیاتی می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جشنواره فروش بازار زنجان را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در نوروز ۹۴ برشمرد و افزود: در این جشنواره که با همکاری اصناف برگزار می شود کالاها با تخفیف ویژه به بازدید کنندگان عرضه می شود.

به گفته ی رحمتی جشنواره فروش لوازم خانگی در اسلام آباد از یکم اسفند ۹۳ لغایت ۱۵ فروردین ۹۴ و جشنواره فروش در بازار از ۱۰ اسفند سال جاری لغایت ۱۵ فروردین سال آینده برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری جنگ های شادی، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی و اجرای موسیقی های بومی و محلی در ایام نوروز اظهار کرد: این برنامه ها از روز چهارم عید که مصادف با آغاز ایام فاطمیه است رنگ و بوی مذهبی به خود می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: با توجه به این که امسال مردم در نظرسنجی ها دخیل خواهند بود همه ی تاسیسات گردشگری کد گذاری شده اند تا مردم از طریق سامانه پیام کوتاه نظرات خود را در خصوص این تاسیسات منعکس کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: کمپ های گردشگری امسال به صورت هدف دار از ورودی شهر به محل های دیگری منتقل می شوند؛ همچنین پارک ملت با همکاری شهرداری برای اسکان مسافران آماده می شود.

وی افزود بازدیدها در طول ایام نوروز باحضور ناظران انجام می شود.