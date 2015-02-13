پیروزی قاطعانه یاران معروف در زمین تیم والیبال پیاچنزا

به گزارش خبرگزاری مهر، دور نخست از مرحله پلی آف رقابتهای لیگ قهرمانان والیبال اروپا پنجشنبه شب برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها تیم زنیت کازان روسیه که سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران را در ترکیب داشت در زمین پیاچنزا ایتالیا به برتری قاطعانه 3 بر صفر دست یافت. در این دیدار شاگردان آلکنو به ترتیب با امتیازات 25 بر 22، 25 بر 22 و 25 بر 19 برنده شدند.

ماکسین میخائیلوف، ستاره سرشناس والیبال روسیه با کسب 17 امتیاز ستاره میدان بود. لئون، بازیکن جوان و کوبایی تیم کازان هم 13 امتیاز در این بازی کسب کرد و پرکار ظاهر شد.

در پایان این بازی ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم کازان عنوان کرد: من انتظار نداشتم که حریف در این سطح بازی کند. البته تیم ما با حضور متئو اندرسون می‌تواند بهتر از این بازی کند.



