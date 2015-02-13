به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "شوقی علام" مفتی مصر اعلام کرد: تروریسم پدیده ای چندبُعدی است و تکفیری ها هیچ رابطه ای با دین اسلام ندارند و فهم و درک آنان از این دین نادرست است و خطر آنها برای دین اسلام بیشتر از دشمنان این دین است.

شیخ علام در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ مصر گفت: اسلام احکامی برای حفظ و تأمین حقوق اسیر دارد و پیامبر اکرم (ص) نیز اصحابش را به خوش رفتاری با اسیران توصیه فرموده اند ولی ادعای داعش مبنی بر اینکه خلیفه اول فردی را بنام "الفجاءة السلمی" زنده در آتش سوزاند، ادعائی باطل و بی اعتبار است زیرا روایت سوزاندن السلمی روایتی نادرست است و علما اجماع دارند که اسیر به هیچ وجه نباید زنده سوزانده شود؛ حتی اگر در میدان جنگ اسیر شود، چه برسد به اینکه اسیر دست بسته باشد.

شیخ علام به سوزاندن معاذ الکساسبه به دست گروه تروریستی داعش اشاره کرد و افزود: قتل فجیع اسیر در اسلام نهی شده است و روایتی درباره ممنوعیت اعدام با آتش در متون اسلامی وجود دارد.

مفتی مصر اعلام کرد: اسلام دستور خوش رفتاری با اسیران را صادر کرده است و در قرآن کریم آمده است: "غذای خود را از روی نیکوکاری و برای رضایت خدا به فقیر، یتیم و اسیر می دهند و هیچ توقع پاداش و سپاسی ندارند". خوش رفتاری با اسیر شامل تأمین آب، غذا، پوشاک، درمان و عدم توهین لفظی می شود ولی گروه های تروریستی همچون داعش چنین وانمود می کنند که قتل، انفجارهای تروریستی و سوزاندن دیگران جهاد در راه خداوند است ولی جای تعجب اینجاست که داعش مسلمانانی را که معتقد به خداوند و پیامبر هستند، می کُشد.

شیخ علام گفت: داعش برای دین اسلام خطرناک تر از دشمنان این دین است. داعش مفسد در زمین است و خداوند مفسدان را در قرآن کریم لعنت کرده است. قرآن کریم می فرماید " مجازات کسی که مؤمنی را عمداً بکشد، جهنم است و مورد غضب و لعنت خدا خواهد بود و عذابی بزرگ برایش آماده شده است " و پیامبر اکرم (ص) نیز می فرمایند: "ریختن خون مسلمانی که شهادت به یگانی خداوند و پیامبری من بدهد، حرام است."