بارش برف رانندگان را غافلگیر کرد/اعلام محدودیت های ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز اخیر آسمان البرز بارانی و در محورهای کوهستانی همراه با بارش برف بود. بارش برف رانندگان را غافلگیر کرد به طوری که برخی مجبور به پیاده شدن و بستن زنجیر چرخ شدند.

محور کرج - چالوس محدوده کندوان این هفته با ترافیکی سنگین مواجه بود، که بنا بر گزارشات پلیس راهور این ترافیک عصر امروز به اوج خود می رسد.

سرهنگ رضا اکبری رییس پلیس راهور البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ترافیک در محور کرج - چالوس از سمت شمال به جنوب نیمه سنگین است، اظهار داشت: بار ترافیکی در بزرگراه کرج - تهران و آزاد راه کرج- قزوین نیز پرحجم و در عین حال روان گزارش شده است.

سرهنگ اکبری در ادامه با اشاره به تصادفات سه روز گذشته در جاده های استان البرز، خبر از جان باختن سه تن از هموطنان داد و تاکید کرد: در چند روز اخیر 44 فقره تصادف در راههای منتهی به استان البرز رخ داده که 36 فقره آن خسارتی و پنچ فقره جرحی و سه فقره فوتی بوده است.

همراه داشتن زنجیر چرخ برای خودروها ضروری است

وی با اشاره به فصل زمستان و بارش برف و باران در راههای استان بویژه محورهای کوهستانی و جاده چالوس، همراه داشتن زنجیر چرخ را برای خودروها الزامی دانست و گفت: برای داشتن سفری ایمن از رانندگان می خواهیم در صورت بارش باران و برف در هنگام حرکت با رعایت سرعت و فاصله طولی از خودروی جلو حرکت کنند.

رییس پلیس راه استان البرز با اشاره به محدودیت های ترافیکی اذعان داشت: از تردد انواع وسیله نقلیه در روز جمعه 24 بهمن ماه از ساعت 13 تا 2 بامداد روز شنبه 25 بهمن ماه از میدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی جلوگیری می شود.

این مسئول تردد وسایل نقلیه از ساعت 16 امروز تا دو بامداد روز شنبه 25 بهمن ماه از سمت مرزن آباد (دزدبن ) به سمت کرج را یکطرفه اعلام کرد و افزود: در این مدت، تردد انوع تریلر و کامیون در محور کرج - چالوس همچنان ممنوع خواهد بود.

سرهنگ اکبری در پایان از ممنوعیت تردد موتورسیکلت نیز تا پایان محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس و بالعکس خبر داد و اضافه کرد: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روز پاسخگوی وضعیت راه های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.