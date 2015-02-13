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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

به قلم اندیشمند مصری؛

کتاب «انقلاب اسلامی ایران؛ از انقلاب تا حکومت» چاپ شد

کتاب «انقلاب اسلامی ایران؛ از انقلاب تا حکومت» چاپ شد

کتاب «انقلاب اسلامی ایران؛ از انقلاب تا حکومت» نوشته علی ابوالخیر، اندیشمند مصری از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «انقلاب اسلامی ایران؛ از انقلاب تا حکومت» نوشته علی ابوالخیر، اندیشمند مصری با نگاهی به پروژه مقاومت اسلامی و نقش ایران در معادلات کنونی منطقه و جهان معاصر، به همت دکتر احمد نادری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و علیرضا طاقتی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه) ترجمه شده است.

در بخشی از مقدمه مترجمان می خوانیم: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان سردمدار پروژه مقاومت اسلامی، یکی از بازیگران جدی در تعیین نظم آینده جهانی و منطقه‌ای است و علیرغم فشارهای زیادی که در بازه زمانی بیش از سه دهه، به آن وارد شده است، این کشور نشان داده که در راه خود ثابت قدم است و این ثبات قدم، همیشه مورد توجه صاحب‌نظران و متفکران جهان اسلام از سویی و تحلیل‌گران غیرمسلمان از سویی دیگر بوده است.  

کتاب حاضر یکی از جدیدترین کتبی است که توسط یکی از محققان غیرایرانی و در راستای تبیین ابعاد انقلاب اسلامی ایران نوشته شده است. اهمیت کتاب در این است که توسط یک ناظر بیرونی و غیرایرانی و برای آشنایی بیشتر عرب‌زبان‌ها با جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است، و از سوی دیگر، سعی در ارائه یک رویکرد تاریخی، منطقه‌ای و بین‌المللی از ابعاد این انقلاب و پروژه حکومت دینی جمهوری اسلامی داشته است.»

انقلاب اسلامی

این کتاب در شش فصل و یک خاتمه تدوین و نگاشته شده است: تأثیر اندیشه انقلاب حسینی بر انقلاب اسلامی، نشانه‌های انقلاب، انقلاب بزرگ و نقش رهبری، استراتژی آمریکا در جهان اسلام، استراتژی انقلاب، نگاهی به برنامه هسته ای ایران و آینده استراتژی آمریکا و پروژه مقاومت.

از ویژگی‌های کتاب می‌توان به تحلیل‌های جامع و جالب و منصفانه دکتر علی ابوالخیر، اندیشمند مصری و استاد دانشگاه دلتای مصر، درباره مسائل و حوادث گذشته و جدید ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه جنگ تحمیلی و مسأله هسته‌ای ایران و بیان تأثیرات انقلاب اسلامی بر کشورهای اسلامی و عربی اشاره کرد.

«انقلاب اسلامی ایران؛ از انقلاب تا حکومت» در ۲۴۰ صفحه، قطع رقعی، دورنگ، ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۵۰۰ تومان منتشر شده است. دفتر نشر معارف به زودی کتاب «امام خمینی (ره) در حافظه نجف اشرف» نوشته احمدرضا مومن با برگردان همین مترجمان، را روانه بازار کتاب و اندیشه می‌کند.

کد مطلب 2494404
حمید نورشمسی

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