اربعین آیت الله انصاری شیرازی برگزار شد/ الگویی کم نظیر برای طلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، در این مراسم که با حضور آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی برگزار شد، حضرات آیات گرامی، امینی، حسینی بوشهری، صلواتی، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، اعضای جامعه مدرسین و جمع کثیری از اساتید سطح عالی حوزه، طلاب و همچنین اقشار مختلفی از مردم حضور داشتند.

حجت الاسلام عبدالله فاطمی‌نیا در این مراسم با اشاره به حدیثی از امام جواد(ع) گفت: ایشان فرمودند، هر کس که با قلبش می‌تواند به خدا برسد، نیازی نیست که بیخود دست و پایش را آزار دهد.

وی افزود: معنی این کلام عرفانی آن است که این بندگان خدا که همه عمر خود را به سختی نیز عبادت کرده‌اند به ما می‌گویند که هر کاری که می‌خواهیم برای خدا انجام دهیم ابتدا باید با قلب خود آن را باور کنیم.

سخنران مراسم بیان کرد: همیشه به طلاب عرض می‌کنیم که اگر می‌خواهید دروس حوزه را شروع کنید، ببینید آیا با قلب خود به این راه پایبند و امیدوار هستید و اگر نیستید هرکاری نیز انجام دهید به جایی نمی‌رسید.

وی گفت: امام راحل فرمودند، طلاب باید در کنار رسائل و مکاسب، حتما اخلاق بخوانند و اگر این اخلاق را نخوانند این علم به درد آنها نمی‌خورد.

حجت الاسلام فاطمی نیا با بیان این‌که عبادت در اسلام به کیفیت آن است نه کمیت، بیان کرد: کسی که اهل بیت(ع) و معارف این حضرات را رها کند و به دنبال فلسفه و علوم دیگر برود قطعا به هیچ جا نخواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت نقد علمی تصریح کرد: باید در نقد مثل زنبور عسل باشیم و اگر چیزی را نقد کنیم شیرینی‌ها و خوبی‌ها را بگیریم و بگوییم نه اینکه مثل مگس حتما به سراغ اشیای کثیف برویم.

استاد فاطمی نیا گفت: برخی به اشتباه می‌گویند که برخی بزرگان که به سمت فلسفه رفته‌اند یعنی آنها دیگر از دایره عشق و ارادت عملی به اهل بیت(ع) خارج شده‌اند؛ حال باید از آنها سئوال کرد که آیا ما از علامه و آیت الله انصاری شیرازی‌ها اهل بیتی(ع) تر داریم؟ آیا از امام(ره) اهل بیتی(ع) تر داریم؟ اگر کسی در کنار عشق و ارادت به اهل بیت(ع) به خاطر استعداد و نبوغش به سراغ برخی از مباحث فلسفی رفت باید او را کافر بدانیم؟ این سخنان منتهای بی تقوایی است.

آیت الله انصاری شیرازی حکیمی الهی بود

وی افزود: کسی که علیه کسی نقد علمی می‌کند، باید ابتدا خودش به آن علم تسلط داشته باشد و اگر تسلط ندارد، حق ندارد درباره فعالان در آن علم صحبتی کند.

حجت الاسلام فاطمی‌نیا بیان کرد: آیت الله انصاری شیرازی حکیمی الهی بود که عاشق اهل بیت(ع) بود؛ ایشان عرفان و فلسفه و عشق به اهل بیت(ع) و قرآن را با هم داشت و به همین خاطر الگویی کم نظیر برای همه طلاب است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه سابقه آشنایی وی با مرحوم انصاری شیرازی به بیش از ۵۰ سال پیش باز می‌گردد، گفت: ایشان به رغم بزرگواری و علم بی کران فلسفی و عرفانی و... نسبت به روزی که به قم آمدند هیچ تفاوتی نداشتند و کوچکترین تغییری در رفتار ایشان حس نمی‌شد.

گفتنی است، آیت الله انصاری شیرازی یکی از اساتید برجسته عرفان و فلسفه اسلامی حوزه علمیه بود که سحرگاه روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ مصادف با ۱۲ ربیع‌الاول ۱۴۳۶ در شهر قم درگذشت.