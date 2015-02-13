فریاد که در رهگذر آدم خاکی/همایون برای خاكیان خواند

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غباری كه در هفته اخیر بر آسمان اهواز سایه افكنده و تنفس را برای مردم این شهر سخت كرده بود نیز نتوانست علاقمندان به موسیقی اصیل و سنتی ایرانی را به سالن اجرای كنسرت موسیقی همایون شجریان بكشاند.

پنج شب بود كه دومین شب اجرای كنسرت موسیقی همایون شجریان قرار بود در سالن شهدای كارگر اهواز برگزار شود تا مردم اهواز بتوانند شنونده اجرای یكی از خوانندگان مطرح موسیقی سنتی ایران و تكنوازی های گروهش باشند.

به سمت سالن برگزاری كنسرت كه حركت كنید آنقدر باید جستجو كنید تا سالن ورزشی شهدای كارگر را در میان خانه های كوی لشكر اهواز پیدا كنید. شاید عجیب باشد كه كنسرت موسیقی یكی خوانندگان مطرح كشور در این سالن دور افتاده باشد ولی اینجا اهواز است و نباید انتظار داشتن سالن های مناسب برای برگزاری كنسرت را داشت.

نزدیك كه می شویم؛ انبوه خودروها را مشاهده می كنید كه به نظر می رسد افرادی هستند كه بلیت تهیه كرده و برای شنیدن موسیقی آمده اند ولی بی شك هجوم این همه خودرو به خیابان های منتهی به سالن شهدای كارگر، همسایه ها را هم به دردسر انداخته و آنها برای تردد در این شرایط به زحمت افتاده اند.

وارد سالن برگزاری كنسرت كه می شوید شاید در نگاه اول چنین مكانی كه اصولا برای ورزش ساخته شده، واقعا مناسب اجرای آن نباشد ولی مردم اهواز كه همیشه برگزاری كنسرت ها در آن با حاشیه هایی مواجه بوده است به همین هم قناعت كرده اند و آرام روی صندلی های چیده در وسط سالن و سكوهای تماشاگران، نشسته اند و منتظر ورود همایون شجریان و گروهش هستند.

گرد و غبار شدید اهواز هم در هنگام اجرای كنسرت موسیقی ادامه داشت و سالن برگزاری این مراسم نیز با هجوم خاك های مواجه شده بود به همین دلیل برخی افراد با ماسك تنفسی در سالن حضور داشتند و با نورپردازی هایی كه در برخی نقاط سالن بود، ذرات معلق و البته غلیظ خاك در هوا به خوبی در فضای سالن مشاهده می شد.

همایون شجریان و گروهش كه وارد سالن می شوند، با تشویق ممتد و البته ایستاده مردم حاضر سالن مواجه می شوند و آنها را به وجود می آورند. همایون هم به ابراز احساسات مردم جواب می دهد هر چند به نظر می رسد خاك اهواز او را برای اجرای یك كنسرت جذاب برای مردمی خاكی، نگران كرده است ولی وقتی كار استارت می خورد و علاقه مردم را می بیند بی شك چنین حسی در وی از بین می رود.

گروه بعد از چند دو یا سه ترانه اول در حال آماده شدن برای آغاز ترانه ای دیگر بودند كه سالن یك میهمان خاص را به می بیند و همهمه ای هر چند كوتاه در سالن ایجاد می شود. مهدی یراحی خواننده اهوازی و مطرح این روزهای موسیقی پاپ كشور به همراه چند نفر از گوشه كناری سن وارد سالن می شود.

یراحی كه این روزها خود را برای اجرای دو شب كنسرت موسیقی پاپ در سینما هلال اهواز آماده می كند؛ ظاهرا امیدوار است این بار طلسم عدم اجرای كنسرت هایش در زادگاهش بشكند و برای همشهریانش به صورت زنده موسیقی برگزار كند.

مهدی یراحی در خلال این كنسرت به خبرنگار مهر می گوید: ظاهر طلسم نخواندن من در زادگاهم در حال پایان یافتن است زیرا قرار است در روز ۲۵ و ۲۶ بهمن در سینما هلال اهواز كنسرت خود را برگزار كنم.

وی در خصوص نبود چند سالن استاندارد و مناسب برای برگزاری كنسرت موسیقی در اهواز نیز عنوان می كئد: اهواز شهر كوچكی در جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران نیست ولی چرا این شهر برخلاف سایر كلانشهری های دیگر كشور نباید چند سالن مناسب برای برگزاری كنسرت و سایر برنامه های فرهنگی داشته باشد؟

اما كنسرت همایون شجریان برخلاف سایر كنسرت ها كه با همهمه و تشویق و سوت و كف همراه است، با آرامشی عجیب برگزار شد و این نشان می دهد مردم احترام خاص به موسیقی سنتی و اصیل دارد و این را می شد در نگاه و همراهیشات البته توام با سكوت با تكنوازی ها و صدای همایون شجران به خوبی دید.

اما جالب ترین ترانه ای كه همایون شجریان خواند و شاید مطابق حال و روز این روزهای مردم اهواز باشد، ترانه مردان خدا با شعری از فروغی بسطامی و آهنگ كیخسرو پوناظری بود كه وقتی همایون «فریاد که در رهگذر آدم خاکی» را با صدایی خاص می خواند مردم حاضر در سالن احساس می كردند كه این قطعه از شعر در وصف این روزهای خودشان است كه شجریان هم آن را صدایی خاص می خواند.

گروهی نوازنده هم همراهی خوبی به همایون داشتند و نشان می داد آنها در كنار هم به خوبی به هماهنگی آرمانی رسیده اند به خصوص اینكه همخوانی ها كه معمولا از سوی اغلب خواننده ها در اجراهای زنده، نادیده گرفته می شود از سوی نوازنده های همراه همایون به خوبی اجرا می شد و آنها به خوبی نقش گروه كر را بازی می كردند و به عبارتی اجرای موسیقی زنده همایون شجریان بدون هیچ خللی اجرا شد.

تكنوازی اعضای گروه شجریان هم یكی از نكات جالب كنسرت بود كه بارهای مردم را به تشویق وا می داشت. به خصوص موسیقی های سهراب و تهمورس پورناظری باعث ایجاد اشتیاق در مردم می شد.

چه كسم من(مولانا)، همه هیچم(حسین منزوی)، كولی(سیمن بهبهانی)، دل به دل(هومن ذكایی)، شتك(حسین منزوی)، در حصار شب(شفیعی كدكنی)، مردان خدا(فروغی بسطامی)، چون بی من(مولانا)، درون آئینه(حسین منزوی) و چرا رفتی(سیمین بهبهانی)، ترانه هایی بود كه همایون شجریان در مدت دو شب موسیقی در اهواز اجرا كرد.