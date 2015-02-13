نامه تاج به کفاشیان درخصوص اعتراضات به نحوه داوری مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، مهدی تاج با ارسال نامه ای به علی کفاشیان، خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به مسایل داوری و اعتراضات فراوان نسبت به آن شده است.
در نامه مهدی تاج خطاب به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال آمده است:
با توجه به شروع نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس و لیگ آزادگان و حساسیت موضوع اعتراض باشگاهها در خصوص داوری این مسابقات و توجه به اهمیت هماهنگی بین بخشهای برگزار کننده و بخش سازماندهی امور قضاوت داوران و ضرورت ارتقا کیفیت داوری با قدردانی از زحمات جامعه داوری دستور فرمائید نسبت به برگزاری جلسه فوری با حضور جنابعالی، ریاست کمیته داوران و ریاست دپارتمان داوری با هدف هماهنگی فعالیتها و تحلیل برنامهها و ارزیابی امور اقدامات لازم را بعمل آورند.
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