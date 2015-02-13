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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

نامه تاج به کفاشیان درخصوص اعتراضات به نحوه داوری مسابقات

نامه تاج به کفاشیان درخصوص اعتراضات به نحوه داوری مسابقات

رئیس سازمان لیگ فوتبال در خصوص ارتقای کیفیت داوری با رئیس فدراسیون فوتبال دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، مهدی تاج با ارسال نامه ای به علی کفاشیان، خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به مسایل داوری و اعتراضات فراوان نسبت به آن شده است. 

در نامه مهدی تاج خطاب به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال آمده است:

با توجه به شروع نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس و لیگ آزادگان و حساسیت موضوع اعتراض باشگاه‌ها در خصوص داوری این مسابقات و توجه به اهمیت هماهنگی بین بخش‌های برگزار کننده و بخش سازماندهی امور قضاوت داوران و ضرورت ارتقا کیفیت داوری با قدردانی از زحمات جامعه داوری دستور فرمائید نسبت به برگزاری جلسه فوری با حضور جنابعالی، ریاست کمیته داوران و ریاست دپارتمان داوری با هدف هماهنگی فعالیت‌ها و تحلیل برنامه‌ها و ارزیابی امور اقدامات لازم را بعمل آورند.

کد مطلب 2494408

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