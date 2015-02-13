تجهیز تاکسی های پایتخت به کارت خوان/جزئیات اجرای طرح

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب کارتخوان در تاکسی ها، گفت: ما به دنبال راه اندازی سیستم جامعی هستیم که بتوانیم خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهیم و این خدمات بیشتر از کارت کشیدن مسافر باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر این اساس با چندین شرکتی که می توانند به تاکسیرانی تهران خدمات الکترونیکی دهند صحبت شده تا اگر شرایط فنی آن و برنامه ای که دارد در مزایده تاکسیرانی اعلام شود ضمن اینکه کیفیت و کمیت آن نیز سنجیده شود که پس از آن بتوانیم این سیستم را در تاکسی ها داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: در واقع با این سیستمی که تعریف شده شهروندان می توانند با سامانه ای که در موبایل ها تعریف می شود با ارسال پیام تاکسی درخواست کنند تا اولین تاکسی در نزدیکی شخص حضور یابد ضمن اینکه مدت زمانی که تاکسی به محل می رسد نیز به مسافر اعلام می شود.

قناعتی تصریح کرد: همچنین قیمتی که برای تاکسی تعیین شده نیز به مسافر اعلام می شود و با دستگاه کارتخوانی که برای تاکسی نصب شده مسافر می تواند مبلغ را از کارت خود بکشد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای راه اندازی سیستم مذکور با چند شرکت صحبت شده که با پیگیری سازمان تاکسیرانی این سیستم در تاکسی ها نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: قرار است در فاز اول شرکت های تاکسیرانی به شکل دلخواه وارد سامانه شوند . البته در این سامانه هم منافع مردم و هم منافع شرکت ها تامین می شود.

وی درباره نظارت تاکسیرانی بر سیستم مذکور نیز گفت: خوشبختانه اگر این سامانه راه اندازی شود نظارت بر تاکسی ها بیش از گذشته می شود، در واقع تاکسی ها با این سامانه کنترل می شوند که یا در مدار کار می کنند یا تاکسی بدون استفاده است ضمن اینکه رقم هایی را که دریافت می کنند نیز در سیستم مرکزی قابل کنترل است.

قناعتی اضافه کرد: این سیستم هم اکنون در کشورهای ترکیه و آلمان اجرا شده و امیدواریم که بتوانیم آن را در تهران نیز اجرا کنیم و اگر این سیستم در تاکسی های پایتخت جواب دهد جهش خوبی را در بحث تاکسی ها شاهد هستیم. هم اکنون کارهای اولیه این سامانه در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال کارهای اولیه تمام شود و در سال آینده بتوانیم به صورت پایلوت آن را اجرا کنیم.

وی گفت: این سامانه تحت عنوان "کال سانتر" نامیده می شود که باید پایلوت آن اجرا شود و پس از آن عملکرد سامانه ارزیابی شود تا در نهایت 22 شرکت تاکسیرانی را به این سامانه اضافه کنیم.