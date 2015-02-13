به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 25 بهمن سه اجرا در بخش «استعدادهای درخشان» اجرا می‌شود. در این بخش دونوازی ویولنسل و پیانو (مهگل طاهری زمانی)، دونوازی ویلن و پیانو (امین مجدم‌زاده)، تکنوازی پیانو (مریم صوفی سیاوش) ساعت 15 در سالن رودکی به علاقمندان ارایه می‌شود.

سالن رودکی در ساعت 18:30 میزبان ارکستر مجلسی «رسا» به سرپرستی مظفر نیلی و کوارتت گیتار کلاسیک چهارفصل به سرپرستی وحید وحیدپور است. اجرای دوئت پیانو و کلارینت اتریش ایتالیا نیز ساعت 21:30 در همین سالن به اجرا در می‌آید.

دو اجرا در ایوان شمس

ایوان شمس در دومین روز جشنواره میزبان کوارتت ایتالیا و ارکستر ایستگاه به سرپرستی مهدی نوروزی است. اجرای اول ساعت 18:15 و اجرای دوم ساعت 21 روی صحنه می رود.

بانوان در جشنواره موسیقی فجر

بخش «بانوان» سی‌امین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران میزبان گروه «دادمهر» به سرپرستی پروین سلطانی است. این اجرا ساعت 20 در دومین روز جشنواره روی صحنه می‌رود.

فرهنگسرای ارسباران در دومین روز جشنواره دو اجرا از بخش «نسلی دیگر» را ارایه می‌کند. در این سالن ابتدا تکنوازی سه‌تار سپیده مشکی ساعت 20 به اجرا در می‌آید و در ادامه گروه «سپهر» به سرپرستی احمد رضا‌خواه و مهدی امامی به صحنه می‌رود.

برنامه های برج آزادی در روز دوم

در این روز برج آزادی در ساعت 18:15 میزبان گروه «صراحی» به سرپرستی محمد مهدی کاردگر و «نغمه سپهر» به سرپرستی حسین روزبهانی است و ساعت 21 گروه آوازی «دامور» به سرپرستی فراز خسروی دانش و کر گرگان «آداک» به سرپرستی ابوذر اسماعیل ثالث در همین سالن به صحنه می‌روند. اجراهای برج آزادی در بخش رقابتی جشنواره شرکت دارند.

در بخش پاپ جشنواره نیز سیروان خسروی و احسان خواجه امیری در برج میلاد روی صحنه می‌روند.