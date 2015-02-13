زمستان ازشهر خشت خام عبور نکرد/شتاب بهاربرای رویش شکوفه های بادام

به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد را گرچه از استانهای گرمسیر می شناسند اما واقعیت این است که یزد اقلیمی کویری دارد و کویر تابستانهای سوزان و گرم و زمستانهای باز هم سوزان اما سرد دارد و این ویژگی آب و هوای کویری است.

امسال در حالی که یزد روزهای تابستانی بسیار گرمی را گذراند، مهر و آبان را نیز تقریبا تابستانی به سر برد و در آذرماه هوا اندکی چهره پاییزی به خود گرفت.

از پاییز یزد امسال فقط ریزش برگ درختان و طوفان های شن نصیب مردم یزد شد و در حالی که مردم برای آغاز زمستانی سرد و پربارش مانند سال گذشته آماده می شدند، تنها سه یا چهار روز دمای هوا به زیر پنج درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و بقیه روزها کاملا بهاری سپری شد.

یزد نه تنها روزهای بهاری بلکه گاهی ظهرهای تابستانی را سپری می کند

در شرایطی که در اغلب استانهای کشور حتی استانهای همسایه یزد که معمولا زمستانهایی متعادلتر از یزد داشتند، خبر از سرما و بارش باران و برف، یزد برخی ظهرهای زمستان را کاملا تابستانی سپری کرد.

نه تنها از سرمای زمستانی امسال چیز چشمگیری عاید یزد نشد بلکه بارشهای پاییزی و زمستانی یزد نیز بسیار نگران کننده بود و به نظر می رسد یزد وارد فصلی دیگر از خشکسالی شده باشد.

در کل پاییز و زمستان امسال در مجموع سه یا چهار روز بارش در مرکز استان یزد اتفاق افتاد که زمان این بارشها نیز بسیار کوتاه بود و تا زمین به اصطلاح آمد لبی تر کند، ابرها بار و بندیل خود را جمع کردند و به سمت و سوی دیگری رفتند.

البته این شرایط بیشتر ویژه مرکز استان یزد بود و در اغلب مناطق استان یزد زمستان حداقل چند روزی با بارش برف در ارتفاعات، بارش باران و کاهش دما، به مردم رخ نشان داده است. بهار زودرس و گرمای پیش از موعد گرچه برای یزد برکاتی نظیر حضور گردشگران در این استان را داشته اما نگرانی هایی نیز در دل کشاورزان ایجاد کرده است

بهار زودرس و گرمای پیش از موعد گرچه برای یزد برکاتی نظیر حضور گردشگران در این استان را داشته اما نگرانی هایی نیز در دل کشاورزان ایجاد کرده است.

بارشهای بسیار کم از یک سو و گرمای زودرس که اکنون شکوفه بر سر درختان نشانده است و بعید نیست تا رسیدن بهار واقعی دستخوش سرمازدگی شود، از سوی دیگر، کشاورزان را نگران کرده است.

اکنون در اغلب شهرستانهای استان یزد نظیر تفت، بهاباد، بافق، مهریز و ... درختان به ویژه درختان بادام به شکوفه نشسته اند و این امر می تواند برای چندمین سال متوالی کشاورزان این مناطق را از محصولات درختی محروم کند.

در شهرستان بافق سه سال متوالی است که تولید بادام در روستاها به دلیل گرمای زودرس و به ناگاه سرمازدگی، به صفر رسیده و در حالی که کشاورزان تنها محصول باغی است که می تواند درآمد خوبی عاید کشاورزان این مناطق کند، آن را در ماه‌های پایانی سال از دست می دهند.

گرمای زودرس از اوایل بهمن ماه درختان بادام را شکوفه باران کرده است

کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی تفت نیز با اشاره به اینکه درختان بادام در این شهرستان به طور کامل شکوفه زده اند، اظهار داشت: گرمای زودرس، از اوایل بهمن ماه درختان بادام و دیگر درختان را در باغهای این شهرستان شکوفه دار کرده و این امر نگرانی کشاورزان راه به دنبال داشته است.

کاوه صالحی عنوان کرد: خشکسالی های پی در پی سبب ضیف شدن درختانی نظیر درختان بادام شده و سبب شده این درختان زودتر از موعد از خواب زمستانی بیدار شوند و گرمای زودرس نیز به این امر کمک کرده است.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده توسط هواشناسی به نظر می رسد در ماه های اسفند و فروردین، سرمای شدید در منطقه حاکم شود و اگر این پیش بینی درست از آب دربیاید، امسال همه درختان بادام دچار سرمازدگی خواهند شد.

به جز درختان بادام، درختان توت، زردآلو و ... نیز در این شهرستان به ویژه در مناطق شهری به شکوفه نشسته و این اتفاقی است که از پنج سال پیش در استان یزد هر سال اتفاق می افتد. نه تنها درختان جدید با این گرمای زودرس و سرمازدگی که هر آن ممکن است در کمین آنها باشد، محصول نخواهند داشت بلکه امکان پرورش درختان جدید نیز با این شرایط آب و هوایی نیست

نه تنها درختان جدید با این گرمای زودرس و سرمازدگی که هر آن ممکن است در کمین آنها باشد، محصول نخواهند داشت بلکه امکان پرورش درختان جدید نیز با این شرایط آب و هوایی نیست و به نظر می رسد در چنین شرایط آب و هوایی، یزد که رتبه چهارم و پنجم تولید بادام در کشور را به خود اختصاص داده است، به زودی این رتبه خود را از دست بدهد.

در چنین شرایطی شاهد وارد آمدن لطمات شدید به بخش کشاورزی در استان یزد از یک سو به دنبال خشکسالی و از سوی دیگر سرمازدگی هستیم، دو پدیده ای که هر یک به نوعی به جان زندگی در استان یزد افتاده اند و حلقه مشکلات را هر روز بر مردم این استان تنگتر می کنند.

گرچه تدابیری نظیر باروری ابرها برای مقابله با خشکسالی در استان یزد اندیشیده شده و ارائه گزارش عملکردهای مسئولان این حوزه نیز امیدوار کننده است اما در عمل خشکسالی همچنان در استان یزد پنجه انداخته و گویی قرار نیست به این سادگی ها این استان را رها کند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در این زمینه اظهار داشت: عملیات باروری ابرها امسال از نیمه دوم دی ماه در چهار استان از جمله یزد آغاز شده که نتایج آن به زودی مشخص می شود.

اجرای عملیات باروری ابرها در هفت استان از جمله یزد و تهران

محمدمهدی جوادیان عنوان کرد: قرار است باروری ابرها در مجموع در هفت استان کشور انجام شود که اصفهان و تهران و یزد نیز در زمره این استانها هستند.

وی افزود: باروری ابرها تا اردیبهشت ماه سال ۹۴ ادامه دارد و ما آمادگی کامل داریم تا در صورتی که شرایط جوی مساعد باشد، برای اجرای عملیات باروری ابرها در مناطق مختلف اقدام کنیم.

البته برخی کارشناسان باروری ابرها را در عمل چندان کارآمد نمی دانند و معتقدند به رغم هزینه هایی که در این زمینه می شود، نتایج چندان مطلوبی به دست نمی آید و منافع آن بیشتر نظیر کشورهای همسایه از جمله افغانستان و روسیه می شود.

گرچه این نظریه قطعی نیست اما به نظر می رسد شرایط بارشی استان یزد طی چند دهه اخیر روندی یکنواخت را طی کرده و یزد همواره جزو کم بارانترین استانهای کشور بوده است.

اکنون گرمای زودرس و بهاری که دو ماه زودتر از موعد از راه رسیده، یزد و مردم آن را در سرگردانی نگاه داشته، از یک سو لطافت هوای بهاری و از سوی دیگر نگرانی بابت سرمازدگی، شرایطی را ایجاد کرده که البته چندان دلچسب نیست.

مردم یزد گرچه میانه خوبی با سرما ندارند اما همچنان امیدوار به بارش باران هستند و امیدوارند در ماه اسفند و فروردین، یزد شاهد بارشهای خوبی باشد و برای این منظور هر روز در گوشه و کنار این استان، نماز طلب باران اقامه می شود.