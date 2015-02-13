به گزارش خبرگزاری مهر، در استان گلستان همزمان با تهران 16 گروه موسیقی روی صحنه می رود كه از این تعداد 6 گروه به صورت میدانی به اجرا می پردازند، به طوری كه در اولین روز از جشنواره در تاریخ 24 بهمن ماه از ساعت 16:30 و قبل از مراسم افتتاحیه گروه موسیقی آیینی «قزلباش» به سرپرستی خلیل بسطامی به اجرای آیین حنابندان (رامیان) می پردازد و سپس هادی رعیت هنرمند این استان به صورت زنده اذان گویی می كند.

ساعت 18 همان روز با حضور مسئولان هنری و فرهنگی گلستان مراسم اختتامیه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار و بعد از آن گروه موسیقی پاپ نیما عباسی در دو سانس روی صحنه می رود.

در دومین روز از این جشنواره در تاریخ 25 بهمن ماه گروه آیینی «آوای كوهستان» به سرپرستی حسین نوروزی آیین شاباش را به صورت میدانی در ساعت 16:30 اجرا می كند و بعد از اذان گویی عبدالرزاق فردوسی، گروه موسیقی «آوای كتول» به سرپرستی سید احمد حسینی از علی آباد كتول و نیز گروه «ونوشه» به سرپرستی مصطفی جمال لیوانی در ساعت 18 به اجرا خواهند پرداخت.

26 بهمن ماه در سومین روز از جشنواره گروه آیینی «ملا نفس» به سرپرستی حاج محمد ایری آیین ذكر خنجر را به صورت میدانی در ساعت 16:30 اجرا می كند و بعد از اذان گویی محمد تجری، گروه موسیقی پاپ رحمان عرب عامری در دو سانس 18 و 20 روی صحنه می رود.

27 بهمن ماه نیز ساعت 16:30 گروه آیینی «آوای بلوچ» به سرپرستی شیراحمد هنردوست به صورت میدانی آیین رقص چوب را اجرا خواهند كرد و بعد از اذان‌گویی محمد آقایان، در ساعت 18 گروه موسیقی «نجوای كتول» به سرپرستی محمدرضا برزگر و گروه میراث به سرپرستی آرش قاسمی از تهران به اجرا می پردازند.

28 بهمن ماه در پنجمین روز از جشنواره سی ام در استان گلستان گروه آیینی «هامون» به سرپرستی محمد نوری آیین سرتراشان را در ساعت 16:30 اجراخواهند كرد و سپس با اذان گویی اكبر حق شناس، گروه «لَله وا» به سرپرستی سید نظام موسوی روی صحنه می روند در این روز همچنین گروه بین الملل ایران و اتریش با حضور فیروزه نوایی نوازنده فلوت و محمد امین میرهاشمی گیتار در ساعت 18 به اجرا خواهند پرداخت.

29 بهمن ماه در آخرین روز از جشنواره محمدعلی محمد نژاد اذان گویی خواهد كرد و گروه موسیقی «پارسیان» به سرپرستی هادی بایاری به اجرا می پردازد.

مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر در استان گلستان 29 بهمن ماه ساعت 18 با تقدیر و تجلیل از پیشكسوتان موسیقی استان برگزار خواهد شد.

اجراهای جشنواره سی ام موسیقی فجر در استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.