به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سی‌امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در بخش رقابتی در شاخه‌های گروه نوازی موسیقی كلاسیك ایرانی،‌ گروه نوازی موسیقی کلاسیک غیر ایرانی، آواز جمعی، آهنگسازی کلاسیک غیر ایرانی و پایان نامه‌ها و آهنگسازی موسیقی ملی ایران برگزار می‌شود كه بزرگان موسیقی كشورمان آثار هنرمندان شركت كننده در این دوره را داوری خواهند كرد.

در بخش گروه نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی داریوش پیرنیاکان، مسعود شعاری، اردشیر کامکار، بهداد بابایی و مظفر شفیعی

در بخش گروه نوازی موسیقی کلاسیک غیر ایرانی گاگیک بابایان، جاوید مجلسی، سیاوش ظهیرالدینی، اکبر محمدی و منوچهر صهبایی

در شاخه آواز جمعی مهدی شمس نیکنام، نسرین ناصحی، حمید عسگری، میلاد عمرانلو و رازمیک اوحانیان

در بخش آهنگسازی کلاسیک غیر ایرانی و پایان نامه ها شاهین فرهت، هوشنگ کامکار، محمد سریر، امین هنرمند و محمدرضا تفضلی

در شاخه آهنگسازی موسیقی ملی ایران امیر بکان، علی اکبر قربانی، بهداد بابایی، اردشیر کامکار و شهرام توکلی به داوری خواهند پرداخت.

برگزیدگان بخش های مختلف رقابتی این دوره از جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد. مراسم اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 1 اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می شود.