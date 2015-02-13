توسعه کمربند سبز پایتخت مانع از ساخت و سازهای بی رویه

محمد حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در توسعه پارک ها و فضای سبز تهران نیازمند اقدام جدی هستیم، اظهار داشت: بر این اساس اجرای طرح جامع نظام توسعه و ساماندهی فضای سبز شهر تهران یکی از برنامه ‌هایی است که باید توسط شهرداری انجام شود و تا آنجا که اطلاع دارم این طرح در حال انجام است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران مواردی پیش بینی شده تا در راستای حفظ حریم شهر تهران و فضای سبز طرح هایی انجام شود، افزود: بر اساس آن شهرداری تهران موظف است توسعه کمربند سبز پایتخت را به منظور جلوگیری از رشد کاربری شهر انجام دهد.

وی با بیان اینکه شورای شهر مانع تخریب محیط زیست و فضای سبز سطح شهر تهران خواهد بود، تاکید کرد: جبران تخریب فضای سبز در تهران به سادگی امکان پذیر نیست. در این راستا تخریب فضای سبز و گسترش بافت شهری و توسعه ساختمان ها اثرگذاشته بطوریکه می بینیم اراضی فضای سبز در شهر تهران بسیار کم و اندک است و این اراضی در طول سالیان گذشته به تدریج کوچک تر شده و در مجموع طی دوره های گذشته بالغ بر 3 هزار هکتار از اراضی سبز و باغ های تهران کاسته شده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به توسعه کمربند سبز تهران نیز گفت: در حال حاضر کمربند سبز تهران به 36 هزار هکتار است که طبق برنامه ها باید به 46 هزار هکتار افزایش پیدا کند چرا که وجود کمربند سبز در پایتخت مانعی برای ساخت و سازهای بی رویه است که شهرداری باید به آن توجه ویژه داشته باشد.