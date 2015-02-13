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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

تسلط نیروهای امنیتی و عشایری عراق بر ناحیه ای در الانبار

تسلط نیروهای امنیتی و عشایری عراق بر ناحیه ای در الانبار

منابع عراقی از تسلط نیروهای امنیتی و عشایری این کشور بر ناحیه البغدادی در استان الانبار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، صهیب الراوی استاندار الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی و عشایری بر همه مناطق ناحیه البغدادی در غرب الانبار به استثنای اطراف این ناحیه که داعش روز گذشته آن را اشغال کرد مسلط هستند.

وی از اعزام نیروهای کمکی از پایگاه عین الاسد برای کمک به نیروهای امنیتی خبر داد.

از سوی دیگر گردان های حزب الله عراق با صدور بیانیه ای به آمادگی برای مقابله با گروهک داعش و تروریستهایی که  منطقه الشعله بغداد را هدف قرار می دهند و انتقال ادوات جنگی به این منطقه اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است: همه مواضع تروریستها در تیر رس رزمندگان حزب الله قرار دارد و حزب الله آمادگی کامل برای کمک به تامین امنیت منطقه الشعله دارد.

کد مطلب 2494429

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