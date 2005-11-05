استاد دانشگاه ليون فرانسه در گفتگو با "مهر" : هولوكاست شمشير حمايتي براي دولت اسراييل است/ كشورهاي غربي درباتلاق تبليغات صهيونيست ها فرورفته و دروغ هولوكاست را باور كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، اخيراً اسرائيل با تبليغاتي فراواني گامي ديگرو محكم تر را درراستاي مشروعيت بخشيدن به نقض حقوق بشردرسرزمينهاي اشغالي برداشته وبا طرح وتصويب يادبود روزهولوكاست (ادعاي يهود سوزي) برآن شد تا بتواند افكار عمومي جامعه جهاني را به عنوان پشتسيان و حامي سياستهاي خود داشته باشد.

صهيونيستها براي مستند سازي اين دروغ تاريخي ، سالها با صرف مخارج سرسام آوربراي تحت تاثيرقراردادن افكار عمومي تلاش كردند ولي هرباراين اقدام با روشنگري برخي انديشمندان از كشورهاي مختلف با سوالهاي مهمي مواجه گرديد كه اسنادات سران تل آويو را زير سوال برده است، همچنانكه روژه گارودي محقق فرانسوي با سلسله تحقيقات خود در منابع اروپايي ايرادات واشكالات اساسي به اين القائات وارد نموده است چراكه صهيونيستها در اين باره مدعي هستند كه نازي ها در طول جنگ جهاني دوم شش ميليون يهودي را در حركتي سيستماتيك در اتاقهاي گاز خفه كردند.

سردمداران رژيم صهيونيستي براين اساس بركشورها و افكار عمومي درغرب فشار وارد مي كنند كه درصورتي كه اين قوم به عنوان قومي آواره زندگي كند، ممكن است آنها بارديگرچنين رخدادي را شاهد باشد لذا براي اين امريعني يافتن مكان امني براي استقرار يهوديان بي سرزمين ،غرب بايد براي جبران اشتباهات خود آنها را در تشكيل كشوري براي يهوديان و كمك به ادامه حيات اين كشور ياري دهد.

در اين رابطه ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه در راستاي خوش خدمتي بيشتر به اهداف فراماسوني خود ، مطامع اسرائيل و جلب حمايت سرمايه داران يهودي اين كشور اخيراً مخالفين هولوكاست و آنچه كه وي از آن به يهودستيزي ياد كرد، به برخوردي قانوني تهديد نمود.

شيراك كه از اردوگاه كار اجباري جنگ جهاني دوم در "اشتروتوف ناتزويلر" در منطقه آلزاس فرانسه بازديد مي كرد يهودي ها را "قربانيان تاريكترين بخش تاريخ بشريت " خواند كه نبايد آنان را فراموش كرد.

اكنون با تلاش رژيم صهيونيستي مجمع عمومي سازمان ملل در 10 آبانماه با تصويب قطعنامه اي روزي را براي هولوكاست تعيين كرد و بر اين اساس روز 27 ژانويه روز آزاد سازي اردوگاه اسراي جنگي در جنگ جهاني دوم به نام اردوگاه آشويتس در لهستان توسط ارتش سرخ روسيه است ، به عنوان روز يادبود هولوكاست تصويب شد.

حال اين نكته مطرح مي شود كه راهكار در پيش روي مسلمانان جهان چيست و اين طرح تا چه ميزان مي تواند اسرائيل را در اقدامات سركوبگرانه اش ياري رساند و اينكه آيا اقدام اخير سازمان ملل بي اعتنائي آشكار به درد و رنج ساير ملل از جمله ملت مظلوم فلسطين نيست؟

در اين خصوص خبرگزاري مهر مصاحبه اي را با فوريسون استاد سابق ادبيات ومتن وسند دانشگاه ليون فرانسه ترتيب داده است كه متن آن به شرح زير است:

وي در ابتدا در پاسخ به سؤال مهر در زمينه اقدام اخير سازمان ملل در تصويب چنين روزي چنين مي گويد:



- در حال حاضر سالهاي زيادي است كه من به جهان اسلام مي گويم كه يهوديان و صهيونيستها مي خواهند مذهب و باور به اصطلاح هولوكاست خود را به تمام دنيا تحميل نمايند اين مساله عادي است كه يهوديان و صهيونيستها بايد درپي تحميل كردن يك چنين شيادي و حقه اي به ما باشند به خاطر اين كه اين شمشير حمايتي يهوديان در كل و دولت يهودي بطور خاص است.

وي در ادامه مي گويد: همچنين اين مساله عادي است كه يهوديان و صهيونيستها بايد از سازمان ملل استفاده كنند و خواسته و قدرت خود را بر آن تحميل كرده و بخواهند تا هر سال 6 ميليون نفري كه زنده هستند و زندگي مي كنند در هولوكاست به عنوان قرباني گرامي داشته شوند.

اظهارات اين استاد فرانسوي و اشاره وي به 6 ميليون نفر زنده از اين دانش وي نشات مي گيرد كه طي چند سال تحقيقات ثابت كرده بسياري ازكساني كه ادعا مي شود در جنگ جهاني دوم و هولوكاست مرده اند دروغ است و اين افراد درگوشه و كنار جهان زندگي مي كنند.

اين استاد فرانسوي در ادامه گفتگو با خبرنگار بين الملل مهر مي گويد: مسلمانان جهان چند سالي است كه بي تفاوتي خود را كنار گذاشته وازخواب بيدارشدند وبايد به تجديد نظر طلبان ( كساني كه هولوكاست را امري اغراق آميز مي دانند) گوش كنند كه سالهاي بسياري است با صداي بلند اين اتهام را كه آلمان پروژه از بين بردن يهوديان را در اتاقهاي گاز عملي كرده و شش ميليون يهودي را از بين برده رد كرده و كذب بودن آن را اعلام كرده اند.

اين استاد سابق دانشگاه ليون در پاسخ به سؤال ديگر مهر كه اگر هولوكاست هم اتفاق افتاده باشد در اروپا رخ داده است آنگاه چرا اين يادبود در سازماني بايد برگزار شود كه اعضاي آن از سراسر جهان هستند، مي گويد:

اجازه بدهيد بگويم كه سؤال شما نشان مي دهد كه متوجه هشدارهائي كه ازسوي تجديد نظرطلبان اين موضوع داده شده است نشديد. هميشه من ازطرف خودم به مسلمانان گفتم:"با تجديد نظر طلب ها باشيد! از تجديد نظر طلبها حمايت كنيد! سعي كنيد متوجه باشيد اينطور عمل كنيد به نفع شما خواهد بود، و آنها در پاسخ مي گويند:"اين مساله به ما ربطي ندارد اين موضوعي بين اروپائيها يا غربي ها يا يهوديان و مسيحيان مي باشد و اين مساله در اروپا اتفاق افتاده است.

وي مي گويد: به نظر من چنين پاسخي دلسرد كننده است اما اين مساله را مي گويم كه : "چشمهايتهان را باز كنيد! آنچه كه دولت يهودي را قدرتمند مي سازد حمايت سياسي است كه از قرار معلوم ريشه در زمينه هاي نژادي دارد و از كل جامعه غربي بهره سرچشمه مي گيرد ، جامعه اي كه مردمش احساس مي كنند براي يهودي ها متاسفند براي اينكه آنها بر اين باورند كه در جنگ جهاني دوم آلمانها در پي ريشه كني فيزيكي يهوديان بويژه در اتاقهاي جعلي گازبوده اند، اگر تمام جهان- بويژه آلمان و ايالات متحده - پول بسياري به دولت يهودي مي دهند و اگر رسانه هاي تمام كشورهاي جهان با تبليغات در مورد هولوكاست، ما را سركوب مي كنند اين بدين خاطراست كه شهروندان اين كشورهاي غربي درباتلاق تبليغات يهودي فرورفته اند و دروغ هولوكاست را امري درست مي پندارند و تا زماني كه آنها به چنين امري باور داشته باشند احساس مي كنند كه بايد از يهوديها حمايت كنند و پول و سلاح بيشتري را براي دولت و ارتش يهودي فراهم نمايند و بيشترغربي ها به هولوكاست اعتقاد دارند و بر همين اساس مسلمانان بسياري كشته خواهند شد و علت كشته ها در فلسطين، افغانستان ، عراق و ساير بلاد اسلامي همين باور غرب است.

گفتني است كه قطعنامه هولوكاست ابتدا ازسوي استراليا، كانادا، اسرائيل، روسيه و آمريكا ارائه و مورد حمايت "جان داندروف" سفيرسابق آمريكا درسازمان ملل وهمچنين تام لنتوس دموكرات نماينده كنگره آمريكا از ايالت كاليفرنيا كه وابسته به لابي يهوديان است قرار گرفت.

فوريسون در اين رابطه و با اشاره به قدرت يهوديان در صحنه بين الملل در اين رابطه مي گويد:

قدرت يهوديان مستقيماً نشات گرفته از تقريباً باور و اعتقاد تمام جهان نسبت به پديده هولوكاست مي باشد و نيازي نيست به دنبال چيزهاي ديگر باشيم.

شايان ذكر است كه رژيم صهيونيستي امروزه از مساله هولوكاست براي سركوب مخالفان در سراسر اروپا استفاده مي كند و در اين راستا با فشار بر كشورهاي اروپائي و وضع قوانيني در اين كشورها هرگونه زير سؤال بردن اين مساله امري غير قانوني و قابل تعقيب قضائي كرده است و تاكنون بسياري از اساتيد، روشنفكران و محققيني كه اين مساله را زير سؤال برده اند از كارخود اخراج ، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در برخي موارد نيز كشته شده اند و در اين رابطه فوريسون هم مانند ديگر تجديد نظر طلبان مانند ارنست زاندل مورد حمله قرار گرفته و به خاطر اظهاراتي مانند هولوكاست"شيادي قرن بيستم"است و "اتاقهاي گاز دروغ است" مورد حمله جنگجويان يهودي قرار گرفته و از كار خود اخراج گرديده اند.

در همين راستا رژيم صهيونيستي با طرح اين موضوع در سازمان ملل علاوه بر كسب مشروعيت و پشتيباني براي اعمال خود در صدد بر آمد تا مخالفين اين مساله را هرچه بيشتر در قبال قوانين بين المللي قرار دهد.

فوريسون در پاسخ به اين سؤال مهر كه اگر هولوكاست واقعه اي درست است چرا يهوديان در اين خصوص نقطه نطرات ديگران را تحمل نمي كنند چنين اظهار نظر مي كند:

يهودي ها هيچ سؤالي را در باره اين پديده تحمل نمي كنند آنها عليه تجديد نظرطلبها و كساني كه اين مساله را مورد ترديد قرار مي دهند اقدام به حملات وخشونت هاي فيزيكي مي كنند اما در حوزه مباحث تاريخي و علمي در قبال تجديد نظر طلبها خلع سلاح شده اند ما توانسته ايم يكي يكي دروغهاي آنها را برملا كنيم بنابراين يهوديان به خشونت و تهديد پناه مي برند و آنها با تجديد نظر طلبان مانند فلسطيني ها رفتار مي كنند.

اين استاد اخراجي دانشگاه ليون در ادامه با اشاره به رسالت كشورهاي اسلامي براي مقابله با اقدام اخير سازمان ملل در تصويب روز يادبود هولوكاست و اقداماتي از اين دست به نفع اسرائيل گفت :

پاسخ من به اين سؤال ساده است: كشورهاي اسلامي نيازمند تخريب و از بين بردن "بمب اتم" واقعي يهوديان و صهيونيستها هستند و آن نيرنگ هولناك و بسيار عظيم "هولوكاست" مي باشد كه اين مساله تاكنون از سوي دنياي غرب تحت تاثير سوء قرار گرفته وازاين پس از سوي سازمان ملل در كل جهان بر ما تحميل شده است. در تظاهراتها و گفتگوهاي عمومي تان بعد از تجديد نظر طلبان تكرار كنيد كه:"هولوكاست دروغ است" كه اين جراتي براي نشان دادن اين حقيقت مفيد و سودمند است.