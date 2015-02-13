دریساوی رکورد پرش سه گام ایران را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت های بین المللی دوومیدانی بزرگداشت دهه مبارکه فجر با حضور ورزشکارانی از کشورهای ارمنستان، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، عراق، عمان، تاجیکستان و ایران پیگیری شد.

رقابتهای مردان در روز پایانی در 7 ماده و مواد باقی مانده هفتگانه پیگیری می شود. اختلاف یک صدم ثانیه ای در دوی 400 متر توسط دونده عراقی نوار پیروزی های مردان ایران را قطع کرد.

نتایج روز دوم رقابت ها تا به این لحظه به شرح زیر است:

60 متر با مانع:

1- میلاد سیار از ایرن 8:14

2- محمد سجاد از پاکستان 8:17

3-عمر محسن از عراق 8:21

400 متر:

1-میثم الجعفری از عراق 48:92

2-امین قلیچی از ایران 48:93

3-سید رضا کاشف از ایران 49:65

1500 متر:

1-مسلم نیادوست از ایران 3:52:54

2-حسین کیهانی از ایران 3:53:48

3- محمدرضا ابوترابی از ایران 3:57:19

پرتاب وزنه:

١- علي ثمري از ايران 18/68

2-عليرضا مهر صفوتي از ايران 18/12

3- مرتضي ناظمي از ايران 17/81

ميلاد دريساوي ركورد پرش سه گام داخل سالن ايران را پس از ١٠ سال شكست. در ماده پرش سه گام ميلاد دريساوي با ركورد ١٦/٣٥ متر اول و وحيد صديقي با ١٦/٥ و سعيد خدري با ١٥/٢٤ متر دوم و سوم شدند.

در ماده ٤ در ٤٠٠، تيم نفت ايران با ٣:١٧:٠٢ اول شد، تيم افضل طوس با ٣:١٧:٩٧ دوم و جوانان ايران با ٣:٢٣:٥٤ سوم شدند