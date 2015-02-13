به گزارش خبرنگار مهر، گالری های تهران در آخرین هفته از بهمن ماه با برپایی نمایشگاه های مختلف به استقبال بازدیدکنندگان می روند.

گالری طراحان آزاد

منتخبی از پوسترهای دههٔ چهل و پنجاه با عنوان «پلاکات‌ها» از روز جمعه 24 بهمن ماه در گالری طراحان آزاد به نمایش گذاشته می شود.

در این نمایشگاه آثاری از فريدون آو، محمد احصایی، صادق بريرانی، روئين پاكباز، پرويز تناولی، گارنيك درهاكوپيان، كوروش شيشه‌گران، بيژن صفاری، هوشنگ كاظمی، عباس كيارستمی، فرشيد مثقالی، اردشير محصص، سيراك ملكنيان، مرتضی مميز، نيكزاد نجومی روی دیوار می رود.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از این آثار به گالری طراحان آزاد به نشانی میدان گل‌ها، میدان سلماس، جنب پاسارگاد، شماره ۵ مراجعه کنند.

گالری لاله

گالری لاله از روز جمعه ۲۴ بهمن، چهارمین نمایشگاه «فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران» را میزبانی می کند.

این گالری تاکنون 3 دوره «نمايشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ايران» را با هدف گسترش فرهنگ عرضه و تبادل آثار هنري، رونق اقتصاد هنر و امکان حضور آثار هنری گرانبها در فضای زندگی شهروندان برپا کرده است و چهارمین دوره آن با ارائه آثار بيش از 300 اثر تجسمی با همراهي و حضور 109 نفر از هنرمندان پيشکسوت و جوان در قالب نقاشی، طراحی، فتوآرت و چاپ دستی برگزار می شود.

از شاخصه های «چهارمين نمايشگاه سالانه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ايران»، تنوع شيوه های هنری منتخب هنرمندانی از 7 دهه با در نظر داشتن گرايش های مدرن و معاصر است. گردآوری و انتخاب آثار با مشارکت 40 هنرمند پيشکسوت شکل گرفته است.

هنرمندان حاضر در این نمایشگاه با نيت توسعه فرهنگی، آثار خود را به بهايی بسيار پايين تر از قيمت واقعی بين 100 تا 700 هزار تومان ارايه کرده اند که اين امر فرصتی استثنايی براي خريد آثار هنری در اختيار شهروندان و علاقه مندان قرار داده است.

رضا بانگيز، محمد ابراهيم جعفری، مهدي حسينی، حسينعلی ذابحی، همايون سليمی، محمد رضا دادگر، مينا نوری، ثميلا اميرابراهيمی، فرشته غازی راد، بهزاد شيشه گران، حميد پازوکی، ژاله فرشی، عطيه مرکزی، ترانه صادقيان، نيلوفر قادری نژاد، آنه محمد تاتاری، علي ندايی، فرشته ستايش، رضا خدادادی، فرح ابوالقاسم، احمد وکيلی، جمشيد حقيقت شناس، داور يوسفی، سيروس آقاخانی، شمسي ياری، مريم طاهريانفر، مجتبی تاجيک، جواد نوبهار، فرزانه آذر، رضا هدايت، کيوان عسگری، رضا افسری، داريوش حسينی و کيانوش غريب پور از جمله هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

علاقه مندان می‌توانند تا ۲۴ اسفند از این نمایشگاه در گالری لاله به نشانی خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی بازدید کنند.

گالری اعتماد

مجموعه ای از نقاشی‌های ساسان قره‌داغلو با عنوان «نقاشی‌های من» از ۲۴ بهمن تا ۵ اسفند در گالری شماره 1 اعتماد برپاست.

در گالری اعتماد 2 نیز در همین تاریخ نمایشگاه کلاژهای مروارید ک با عنوان «آسمان آبی» برپا می شود.

مروارید ک، درباره آثارش نوشته است:

کارهای ارائه شده یک سری کلاژ از نما و ويژگی های خاص شهر تهران، یک نوع پانورامای فشرده از شهری بدون آسمان و با حجمی انبوه از ساختمان است.

اين آثار علاوه بر پرداختن به ديوارها و تابلوهای ارتباطی که بار انتقال پيام های تبليغاتی، آموزشی، ايدئولوژیکی و زيباسازی شهر را به عهده دارند، عالم بچه ها را با ديوارهای رنگارنگ مهد کودک ها و خاطره تهران قديم را يادآوری می کنند.

تصاوير هر یک به نوبه خود دارای خصوصيات و نقشی اند که گاه تعليم دهنده و اجتماعی، گاه طنزآلود و

گاهی نوستالژیک هستند و مخلوط عجيبی را بوجود آورده اند که پر از تضاد و نمايانگر پيچيدگی جامعه هستند.

اين اجرا يادآور یک تصوير ذهنی غير حقيقی است که در اثر گذشت زمان و تکرار، در ذهن همگان حک شده است.

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه‌ها می‌توانند به نشانی نیاوران میدان یاسر خیابان یاسر خیابان موسوی خیابان بوکان دوراهی سمت راست پلاک ۴ مراجعه کنند.

گالری شماره 6

نمایشگاهی از عکس‌های محمدامین دانشور با عنوان «آب و آیینه» روز جمعه 24 بهمن ماه در گالری شماره 6 گشایش می یابد.

دانشور درباره آثارش نوشته است:

مجموعه حاضر تلاشی است براي ممزوج کردن نور و شور. بارقه ای از تبديل موضوعات ساده پيرامونمان به فرم هايی که تماشايش شايد حس بصری خوبی در مخاطب ايجاد کند.

اين مجموعه حاصل چهار سفر عکاس به ارمنستان است؛ سرزمينی که با موسيقي و حرکت و نظم پيوند ديرينه ای دارد. در اين سفرها سعی کردم به فرم های مورد علاقه ام در عکاسی و همچنين به فضای آبستره نزديک شوم و از دل ثبت هايی ديجيتال، احساس بوم و رنگ و تاش را زنده کنم و اين تازه شروع قصه است.

گالری شماره ۶ تا یکم اسفندماه در خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم پذیرای علاقه مندان است.

گالری ایده پارسی

گالری ایده پارسی روز جمعه 24 بهمن ماه پذیرای یک نمایشگاه گروهی است و 15 اثر از هنرمندان جوان را به نمایش می گذارد.

هنرمندان در این نمایشگاه، صدای طبیعت را مانند باد، نور، آب، شب و روز را به تصویر کشیده اند.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: انعکاس عوامل طبیعت همچون روز و شب، نور، آب، باد و باران در پهنای طبیعت درونی خویشتن و به تصویر کشیدن صدای آن لحظه، یعنی هنگام تلاقی روح آدمی با این عناصر که فرد غالبا سکوت اختیار کرده و پرسه‌زنان در دنیای ایجادشده‌ آنی در حال جست‌وجو و کنکاش خود است.

این موضوع، هنرمندان را بر آن داشت تا با به صدا درآوردن این سکوت به خلق آثار خود بپردازند. با مشاهده این مجموعه آثار می‌توان پی برد که هر کدام با زبان کاملا مجزا و فردی، اما همه در یک راستا سعی درایجاد این مجموعه داشته‌اند. برخی، این هم‌قرینی را در کوچه پس کوچه‌های سال‌ها پیش، برخی در اندرونی‌ها و گاه برخی در بیرونی همین خانه‌های قدیمی دیده‌اند و البته بعضی نیز با برداشتن حصارهای مادی و یکی شدن با عوامل جوی این اصوات را به تصویر کشیده‌اند.

در این نمایشگاه آثاری از کوثر حدادپور، نگار کردبچه، نگار میرزاییان، سارا خاکی فیروز، مریم اعتصامی، ستاره تاجی، دنیا پوراکبر، شقایق شاه‌بختی و رضوانه عبدالمجیدی به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه تا ۲۹ بهمن در گالری ایده پارسی به نشانی خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز، نرسیده به سه‌راه نشاط، کوچه الله‌وردی آذر، پلاک ۲۸ برپاست.

گالری شیرین

گالری شیرین روز جمعه 24 بهمن ماه میزبان نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان به انتخاب علی بختیاری و در حمایت از (بنیاد خیریه امید مهر) با عنوان «شکست سکوت» است.

این نمایشگاه تا ۲۸ بهمن در این گالری به نشانی کریم‌خان زند، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، پلاک ۵ ادامه دارد.

گالری والی

برنامه این هفته گالری والی برپایی نمایشگاهی از نقاشی های سیروان کنعانی با عنوان «دچار» است که روز جمعه 24 بهمن در گالری والی برپا می شود.

این نمایشگاه تا 5 اسفندماه در این گالری به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ ادامه دارد.

گالری شیلا

نمایشگاه نقاشی‌- ویدئو وعکس‌های کریستف اسلازینسکی و نیلوفر شیرانی روز جمعه 24 بهمن ماه در گالری شیلا گشایش می یابد.

این نمایشگاه تا ۲۹ بهمن ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌‌توانند برای بازدید از این آثار به نشانی خیابان‌ ولیعصر، بالا‌تر از خیابان‌ طالقانی، کوچه‌ گیلان، پلاک ۲، واحد‌۱ مراجعه کنند.

گالری پنجره

نمایشگاه گروهی ۳۸ هنرمند نقاش با نمایشگاه گردانی یوسف عبدی‌نژاد و با عنوان «امروز اول» جمعه ۲۴ بهمن ماه در گالری پنجره برپا می شود.

تنوع تکنیک و نگاه هنرمندانه از ویژگی‌های این نمایشگاه است.

«امروز اول» اولین منتخب از آثاری است که در اغلب آن‌ها خالق اثر علاوه بر سعی مجدانه بر آوانگارد بودن، نیم‌نگاهی به گذشته تاریخ هنر دارد.

در بخشی از نوشتاراین نمایشگاه، به قلم عبدی‌نژاد آمده است: در بطن هنری که ادعای آوانگارد بودن را دارد، امری در حال وقوع است. قسمتی از هنر نقاشی ایران در حال واکاوی تاریخ هنر است و آن را در سبک‌ها و اجراهای خود بازمی‌خواند، گویی هنرمند به گذشته می‌نگرد تا از نو مکاشفه و خلق کند. اضطراب و ناامنی برخاسته از مواجهه با تاریخ و فرانمایی احساس و تفکر هنرمند در اثر، به ‌واسطه وضع موجود دنیای پیرامونی و درونی او، خواسته یا ناخواسته در آثار تبلور می‌یابد. جمعی آن را حیرانی می‌نامند و عده‌ای ایستایی و گروهی حرکت رو به جلو.

این نمایشگاه از 24 تا 29 بهمن‌ماه در گالری «پنجره» برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند ساعت 16 تا 20 هر روز از این نمایشگاه واقع در ظفر، خیابان فرید افشار، انتهای کوچه بابک شرقی، بن‌بست بابک، شماره ۲۹، طبقه دوم، دیدن کنند.

گالری گلستان

نمایشگاه عکس های سیامک دل زنده از ۲۴ بهمن درگالری گستان برپا می شود.

این نمایشگاه تا ۲۹ بهمن در گالری گلستان به نشانی خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ ادامه دارد.

گالری ویستا

گالری ویستا از جمعه 24 بهمنماه نمایشگاه عکس و چیدمان لیلا جوینده را با عنوان «چراغ‌های رابطه تاریکند» میزبانی می کند.

این نمایشگاه تا اسفندماه ادامه دارد.

این گالری در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک۱1 واقع است