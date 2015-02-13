نمایشگاه حجاب و عفاف دانشگاه علامه تا 27 بهمن ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبائی(ره)؛ نمایشگاه بزرگ پرنیان با غرفه های متعدد، متنوع و جذاب به همراه بن های تخفیف دانشجویی ویژه دانشجویان ورودی 93-94 برپا شده است.

این نمایشگاه در ایام دهه فجر فعال بوده است و از 18 بهمن ماه به مدت ده روز در بخش های فانوس (پرسش از شما ،پاسخ از ما)؛ حالا ماه شدم (آتلیه عکاسی)؛ بیشتر بدانیم (رسانه های مکتوب)؛ کافه کتاب (مطالعه کتاب)؛اسلامی‌بپوشیم(عرضه ملزومات حجاب) ؛ خون نوشته (وصیت نامه شهدا درباره حجاب)؛ آمفی تئاتر (ارائه محصولات رسانه ای در موضوع حجاب) ؛ تالار و گفتگو و تریبون آزاد و همایش های کاربردی به همراه اهدای پکیج ها و هدایای نفیس فعالیت می کند.

قابل ذکر است محل برگزاری، نمایشگاه مرکزی دانشگاه و ساعت فعالیت آن از ساعت 10 الی 15 است.