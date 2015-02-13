لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگـشت به رونوشت تـصـویب‌نامه هیـئت ‌محترم وزیـران به شـماره 98732/ت51247هـ مورخ 28/8/1393، موضوع: «بیمه بیکاری شاغلان در شرکت ذغال سنگ البرز غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصدوسی‌و‌هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مبنای محاسـبه مستمـری بازنشسـتگی در مـاده (77) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ «متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه» اعلام شده است. از این رو، بند (2) مصوبه مبنی بر مبنا قراردادن «آخرین دستمزد» از حیث تغییرمبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی