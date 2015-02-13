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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

سرمربی چارلتون بازگشت قوچان‌نژاد را تکذیب کرد

سرمربی چارلتون بازگشت قوچان‌نژاد را تکذیب کرد

سرمربی تیم فوتبال چارلتون اتلتیک با وجود تاکید بر نیاز به یک مهاجم، بازگشت رضا قوچان‌نژاد را به این تیم رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه رضا قوچان‌نژاد قرارداد خود را با تیم الکویت کویت فسخ کرد شایعاتی مبنی بر بازگشت وی به تیم چارلتون اتلتیک انگلیس به گوش می‌رسید چرا که او به صورت قرضی از تیم چارلتون جدا شده بود و رسما بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

از سویی دیگر شرایط نامناسبی که تیم چارلتون در فصل جاری دارد هم باعث شده تا گوی لوزون سرمربی این تیم در صدد خرید یک مهاجم جدید باشد که همین موضوع بر شدت شایعات بازگشت مهاجم ایرانی به این تیم قوت گیرد.

بر اساس گزارش newsshopper سرمربی تیم چارلتون هر گونه احتمال بازگشت قوچان نژاد به این تیم را رد کرد و تنها به خرید یک مهاجم جدید اکتفا کرد.

کد مطلب 2494451

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