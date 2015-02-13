اجرای «در انتظار گودو» هنرمندان کم توان ذهنی گلستان نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که صبح جمعه برگزار شد و تهیه کننده و کارگردان نمایش هم حضور داشتند، حسین فخار یکی از فعالان هنری و منتقدان عرصه تئاتر در خصوص این نمایش گفت: نمایشنامه در انتظار گودو برترین نمایشنامه قرن ۲۰ و از شاهکارهای نمایش جهان است و هر کس در حوزه اجرا آن را با توجه به ارزش های فرهنگی جامعه خود اجرا کرده است.

نگاه مردم گرایانه در این اجرا مشهود است

این منتقد تئاتر گفت: این نمایش که توسط حسین رحیمی طراحی و کارگردانی شده است در واقع نگاهی پوپولیستی و یا همان مردم گرایانه به اثر داشته است و به زهر فلسفی که دراین نمایشنامه وجود دارد کمتر پرداخته شده است.

حسن رضایی از دیگر منتقدانی که در جلسه حضور داشت نیز گفت: اجرای این نمایش با بچه های کم توان ذهنی کاری بسیار مشکل بود که آقای رحیمی به عنوان کارگردان اثر، بسیار خوب از عهده آن برآمدند، چون حفظیات این نوع بچه ها ضعیف است اما این کار بسیار ظریف و زیبا اجرا شده بود و از توانمندی این بچه ها بسیار خوب بهره برداری شده بود. ضمن این که نگاه ابزاری به این نوع بچه ها که معمولا وجود دارد در این اثر اصلا مشاهده نمی شود.

استفاده ابزاری از معلولین در این اثر مشاهده نمی شود

رضایی افزود: کارگردان در این نمایش به بچه ها شخصیت داده است و توانایی های خاص این بچه ها به منصه ظهور رسیده است و این همان هدفی است که بهزیستی هم به دنبال آن است.

کامیار سنایی هم که به عنوان روان درمان در استان مشغول فعالیت است در این جلسه گفت: در فضای نمایش در انتظار گودو به وضوح می توانستیم انتظار را لمس کنیم و هر لحظه منتظر یک اتفاق در نمایش بودیم تا روند نمایش را عوض کند و به آن جانی ببخشد ولی این همان انتظاری است که در تار و پود بشر وجود دارد.

جنبه تمثیلی نمایش برای تماشاگر قابل فهم بود

سنایی افزود: این نمایش یک تمثیل بود و اگر همه جنبه های آن هم برای تماشاگر قابل فهم نبود ولی جنبه تمثیل گونه آن بسیار عالی نمایش داده شده بود و این چیزی بود که مانع می شد تماشاگر از این نمایش دست خالی بیرون برود.

حسن حسین نژاد هم که به عنوان مجری و هم به عنوان منتقد در این جلسه حضور داشت، گفت: این نمایش با معلولین اجرا شده بود و متن بسیار سنگینی هم داشت و سوال من از کارگردان این است که این نمایش چه چیزی را به جامعه معلولین و بازیگران ما اضافه کرد چون این نمایش بسیار درون مایه فلسفی عمیقی داشت.

جلوه های بصری نمایش از متن بیشتر بود

وی تصریح کرد: بازی بجه ها در نمایش عالی بود ولی جلوه های بصری نمایش هم بسیار زیاد بود و آیا به نظر شما تماشاگر بیشتر درگیر جلوه های نمایش نمی شد تا این که درگیر متن باشد.

در ادامه کارگردان این نمایش هم در پاسخ به سوالات منتقدین گفت: مساله در انتظار گودوی بکت مساله زندگی بشر امروز است که به عنوان بشر مدرن دریچه هایی از زندگی به روی او باز شده است و او درگیر است و مساله دیگر جهان بینی است که در پشت این اثر وجود دارد.

حسین رحیمی گفت: دیدی که همیشه نسبت به معلولین و کم توانان ذهنی وجود دارد این است که چون این ها دارای نواقص هستند ما باید آن ها را ایزوله کنیم ولی من هنگامی که به عنوان کارگردان با این بچه ها کار می کنم به چهار چیز می اندیشم که اولین آن شیوه هدایت بازیگر است و بعدی دراماتورژی اثر و دیگری طراحی و در آخر پایان بندی اثر است که مهم است .

وی تصریح کرد: همیشه وقتی به اجرای نمایش با بچه های معلول قرار است انجام شود با خود فکر می کنم این اجرا قرار است چه چیز به این بچه ها اضافه کند و این دغدغه من هم بود.

این کارگردان جوان عرصه تئاتر گفت: به همین دلیل بود که در تمرینات با بچه ها سخت کار می کردم و به این بچه ها با این دید نگاه می کردم که قرار است بازیگری را انتخاب کنند و هنرمند هستند و این بچه ها هم دقیقا مواردی که لازم بود را رعایت کردند.

رحیمی بیان کرد: من ۱۳ سال است که با این بچه ها کار می کنم و سعی شد ابتدا این شخصیت هایی که در نمایش وجود دارد را برای بچه ها باورپذیر کنیم و بعد اجرای نمایش را با آن ها انجام دهیم.

گودوی بچه ها مهارت هایی بود که در نمایش کسب کردند

تهیه کننده اثر هم در این جلسه گفت: ما برای آشنایی بچه ها با موضوع نمایش چند هفته وقت گذاشتیم و جالب بود که گودوی هر کدام از از بچه ها هم متفاوت بود .

مریم گیلاسیان افزود: در نهایت آن چه مهم بود این است که این بچه ها به گودوی خود رسیدند و گودوی آن ها مهارت هایی بود که در داخل این اجرا و این نقش هایی که داشتند به آن رسیدند.