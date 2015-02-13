مردم بحرین از مقام معظم رهبری پیروی می کنند/اعطای تابعیت به داعش

به گزارش خبرنگار مهر پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران یکی از مبارزان انقلاب بحرین در سالگرد انقلاب این کشور سخنرانی کرد.

وی گفت: آغاز انقلاب بحرین در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دست امام خمینی (ره) است.

شیخ علی تاکید کرد: مردم بحرین امام خمینی (ره) را الگو می دانند و با این بصیرت از مقام معظم رهبری پیروی می کنند و برای خدا علیه خاندان اشغالگر آل خلیفه قیام کردند.

وی خاندان آل خلیفه را دشمنان خارجی خواند و گفت: این خاندان از کشور عربستان به کشور ما آمدند و همه اقشار جامعه ما از تجاوزات این رژیم آزار دیدند.

این مبارز بحرینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که شاه مملکت ما را خراب کرده و قبرستان ها را آباد کرده است، اظهار داشت: شاهان خائن کشور ما نیز با کشورهای آمریکا و اسرائیل همراه هستند.

وی با تاکید بر اصرار مردم بحرین در ادامه انقلاب گفت: از سال ۲۰۱۱ تا امروز ۹ هزار نفر از مردم ما زندانی شدند که برخی آزاد و برخی نیز هنوز اسیر هستند. از این تعداد ۱۵۰ نفر محکوم به زندان ابد هستند، بیش از ۲۰۰ شهید تا امروز تقدیم انقلاب کردیم. این در حالی است که جمعیت کل کشور بحرین کمتر از یک میلیون نفر است.

شیخ علی ادامه داد: رژیم آل خلیفه بیش از ۳۸ مسجد را ویران و ۳۰۰ زن و ۱۶۰ بچه را محکوم به زندان کرده است. ۷۰ ورزشکار کشور بحرین نیز محکوم به زندان هستند.

وی با اشاره به تهدیدات رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم گفت: برخی مسئولین آل خلیفه اعلام کردند که ما کفن برای شیخ عیسی آماده کرده ایم.

این مبارز بحرینی اظهار داشت: رژیم آل خلیفه به مردم متعصب و ناصبی از بعثی های عراق تا داعشی های سوریه تابعیت بحرین می دهد و تابعیت مردم این کشور را ساقط می کند.