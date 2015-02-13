صهیونیسم عامل تروریسم در جهان عرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، عبد الاله بنکران نخست وزیر مغرب گفت: تفکر صهیونیستی سبب نابودی حق ملت فلسطین برای زندگی شده است و صهیونیسم یکی از عوامل ایجاد تروریسم و درگیری ها در جهان عرب طی سالهای اخیر بوده است.

وی افزود: تروریسم اسرائیل علیه فلسطینی ها سبب ایجاد عوامل انتحاری و تهدید آینده امت شده است. ملت فلسطین آپارتاید رژیم صهیونیستی از سوی اشغالگران اسرائیلی را نمی پذیرند.

بنکران تاکید کرد: تروریسم آینده ای ندارد و باید با تفکر کور و تاریک مقابله شود و این از طریق فرهنگ سازی و روشنگری میسر می شود.