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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

نخست وزیر مغرب:

صهیونیسم عامل تروریسم در جهان عرب است

صهیونیسم عامل تروریسم در جهان عرب است

نخست وزیر مغرب صهیونیسم را عامل تروریسم در جهان عرب دانست و بر ضرورت مقابله با تفکرات افراطی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، عبد الاله بنکران نخست وزیر مغرب گفت: تفکر صهیونیستی سبب نابودی حق ملت فلسطین برای زندگی شده است و صهیونیسم یکی از عوامل ایجاد تروریسم و درگیری ها در جهان عرب طی سالهای اخیر بوده است.

وی افزود: تروریسم اسرائیل علیه فلسطینی ها سبب ایجاد عوامل انتحاری و تهدید آینده امت شده است. ملت فلسطین آپارتاید رژیم صهیونیستی از سوی اشغالگران اسرائیلی را نمی پذیرند.

بنکران تاکید کرد: تروریسم آینده ای ندارد و باید با تفکر کور و تاریک مقابله شود و این از طریق فرهنگ سازی و روشنگری میسر می شود.

 

کد مطلب 2494459

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