مسئولان به جد در فکر حل گره های فرهنگی و اقتصادی جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر با اشاره به شکوه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: این راهپیمایی برای دولتمردان و مسئولین کشورمان نیز پیامی داشت که آنها بر عهدی که با مردم، امام و رهبری و انقلاب بسته اند باید وفادار بمانند و نمی توانند در مقابل، زورگویی متکبرین و در رأس آنها آمریکا سر تعظیم فرود بیاورند.

وی ادامه داد: دولتمردان و مسئولین نماینده یک ملت با اقتدار و عزتمند هستند و با شعار هیات منا الذله بزرگ و تربیت شده اند. و از جهت دیگر وظیفه مسئولین را سنگین تر می کند که کار را فراموش نکنند.

حجت الاسلام رحیمی به دستاوردهای انقلاب اسلامی و چرایی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: دستآوردهای ۳۶ ساله انقلاب اسلامی آن قدر گسترده و فراوان است که صدها جلد کتاب برای شمارش آن لازم است.

امام جمعه ابهر گفت: علاوه بر میلیونها خدمات عمرانی و رفاهی بزرگ بعضی از مبانی و اصول را در جامعه مثل مسئله ولایت فقیه و احیای ارزشها و خودباوری و آگاهی و بصیرت و اتحاد را نهادینه کرد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: حضور حماسی و با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد حضور ملت مقاوم ایران، در پاسداری از ارزشها و آرمانهای والای انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نشانگر اقتدار و پشتوانه مردمی نظام به عنوان اصلی ترین پشتوانه و سرمایه کشور است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم بیدار دل ایران اسلامی در راهپیمایی صحنه نمایش بیداری و هوشیاری ملت اسلامی، اتحاد و همدلی آنان و توجه به سرنوشت کشور و اعلام بیزاری از دشمنان نظام اسلامی بود.

امام جمعه ابهر افزود: یکی از پیامهای مهم این حضور این بود که مردم حساب انقلاب اسلامی و دفاع از کیان انقلاب را هیچ ربطی به مسائل داخلی و مشکلات نمی دهند و حفظ انقلاب در برابر توطئه های دشمنان قسم خورده را از کلیدی ترین و اصلی ترین وظایف مردم در برابر دشمنان می دانند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی اشاره کردو افزود: نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته ای متذکر شدند موافقت با اصل توافق بود. که فرمودند من با توافق موافقم اما با توافق بد موافق نیستم. ایشان چند شاخص برای یک توافق بد برشمردند. از جمله اینکه، توافقی که در اصول ایجاد شود و نه در جزئیات، و توافقی که موجب تحقیر مردم ایران باشد و لذا فرمودند هر توافقی باید همراه با حفظ حرمت و جایگاه رفیع ملت ایران همراه باشد. و در یک توافق هسته ای، همه تحریم ها باید یکباره و یکپارچه لغو شوند.

وی همچنین به ارتحال ملکوتی عالم عامل و فاضل عابد حضرت آیت الله محمد تقی خاتمی اشاره کرد و گفت: ایشان چنانکه در پیام حضرت آیت الله حسینی بوشهری نیز آمده بود. عمر پر برکت خود را صرف کسب علوم اسلامی و تربیت شاگردان و خدمت به مردم ولایت مدار زنجان کرده بودند. ایشان عالمی خدوم مردمی و انقلابی بودند که عمر با برکتشان را به پارسائی، پرهیزگاری و در خدمت به علم و ترویج معارف الهی به کار گرفتند و انصاف این است که با رفتن چنین بزرگوارانی، جایشان خالی مانده و پرکردن آن بسیار سخت است.