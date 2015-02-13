نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: سخنان رهبر انقلاب درباره مذاکرات چند نکته بسیار مهم داشت که باید مورد توجه تیم مذاکره کننده قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: مطلب اول تاکید بر ادامه مذاکرات بود که که پیش از این هم رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید داشتند، اما آن چه در این میان تازگی داشت، تاکید بر توافق بود و اینکه ایشان فرمودند با توافق مشکلی نداریم به شرط اینکه منافع ملی ما لحاظ شود.

شوهانی با اشاره به واژه توافق خوب که رهبری عنوان کردند، گفت: منظور از توافق خوب همان چیزی است که منافع ملی در آن دیده شود و آیت الله خامنه ای نیز در سخنان خود آن را مدنظر قرار داد، در واقع مخالفت ایشان با توافقی است که منافع ملی در آن لحاظ نشود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر ضرورت توافق یک مرحله ای گفت: این نکته که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، بسیار به موقع و بجا بود. ایشان تاکید دارند که اگر قرار است توافق شود، توافق باید نهایی و یک مرحله ای باشد، یعنی نباید بخش هایی از آن را به آینده ارجاء دهیم.

نماینده مردم ایلام ادامه داد: ایران صداقت خود را بارها و بارها در مذاکرات نشان داده است و همه گونه همکاری با آژانس داشته است. حال نوبت آن هاست که به وعده های خود عمل کنند و در گام نخست به لغو تحریم ها بپردازند.

وی با بیان اینکه تداوم مذاکرات و دو مرحله ای کردن آن به معنای بهانه ای برای فشارهای آینده بر ایران خواهد بود، گفت: اگر قرار است توافق برای افکار عمومی باشد، این اصلا به درد ما نمی خورد و تاکید مقام معظم رهبری نیز به همین مسائل و حواشی و حاکی از نگاه عمیق ایشان به مسائل بین المللی و بازی های طرف های غربی است.

شوهانی اضافه کرد: مسائلی که رهبری عنوان کردند بویژه تاکید بر توافق یک مرحله ای و نهایی راهکارهای مناسبی بود که تیم مذاکره کننده باید حتما آن ها را مدنظر قرار دهد.

بهره گیری از رسانه ها برای امتیاز گرفتن از ایران

احمد شوهانی در ادامه با اشاره به این نکته که هرگاه به زمان مذاکرات نزدیک می شویم، شاهد نوعی بازی رسانه ای از سوی طرف مقابل هستیم، گفت: رسانه های غربی هم زمان با آغاز مذاکرات یا چندی قبل از آن در راستای اهداف طرف مقابل ما در مذاکره، شروع به انتشار برخی مطالب می کنند که هدف آن ایجاد فشار روانی است تا بتوانند امتیاز بیشتری بگیرند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: در واقع شاهدیم هر وقت نزدیک مذاکرات می شویم، رسانه ها به طرح مسائلی می پردازند که بتوانند با موضع بالاتر در مذاکرات وارد شده امتیاز بیشتری بگیرند.

وی ادامه داد: یک نمونه اخیر آن این است که عنوان شد اگر ایران هرچه سریع تر با طرف مقابل به توافق نرسد، کنگره امریکا به افزایش تحریم ها رای مثبت خواهد داد؛ این بازی ها صرفا به بهانه فشار بر ایران و گرفتن امتیاز بیشتر است.

مقابله به مثل مجلس با تصمیمات کنگره امریکا

احمد شوهانی با اشاره به حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده و اقدام مقابله به مثل آن با کنگره آمریکا گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس چندی پیش یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را با ۱۷۳ رای موافق از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

وی افزود: این اقدام مجلس به معنای واقعی مقابله به مثل با کنگره امریکا بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: اما تصویب کامل این طرح بستگی به طرف مقابل دارد.

نماینده مردم ایلام اضافه کرد: ما زمان لازم را برای بررسی این طرح در مجلس داریم، اما تصویب نهایی آن بستگی به کنگره امریکا دارد که اگر رای به افزایش تحریم ها علیه ایران دهند، ما نیز وارد عمل می شویم و قوانین جدیدی در این زمینه وضع خواهیم کرد.

وی افزود: در واقع عمل مجلس شورای اسلامی به وفای به عهد یا عدم وفای به عهد آن ها بستگی دارد.