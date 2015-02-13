به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی بازتاب حماسه میلیونی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگوی ویژه خبری حضور یافت.



وی ضمن تبریک به رسانه برای انعکاس خبری راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: دست پر مردم دست خالی دشمن است.



صفار هرندی با اشاره به این که دور جدید تحریم ها از فردای ۹ دی ماه ۸۸ شروع شد افزود: آن ها از انجا تصمیم گرفتند که البته در موردش بسیار صحبت شده آن ها معتقد بودند تحریم ها مهم ترین نتیجه ای که خواهد داشت ترویج بین مقامات و مسئولین می شود.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه تاکید کرد: آن ها فکر می کردند فاصله های معناداری بین مردم و حکومت ایجاد می کنند و با گسترش این فاصله ها به تدریج بین حکومت و مردم اختلافاتی به وجود می آید و مردم دل از آن ها خواهند کند.



صفار هرندی با تاکید بر این که حضور مردم در سال های گذشته جواب نه به خواسته های آن ها بود اما امسال آن ها بیشتر دل بسته بودند که این انقطاع را به طور معناتری شاهد خواهند بود گفت: زیرا فشار بیشتر و فضای تبلیغاتی منفی ایجاد کرده بودند



وی تصریح کرد: حرکت دیروز مردم نشان از پر بودن دست مردم بود و همچنین خالی بودن دست آن ها را نمایان کرد و آب پاکی را مردم روی دست دشمنانمان ریختند.



حفظ انقلاب و نظام موضوع اول مردم است



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که که حفظ انقلاب و نظام موضوع اول مردم است افزود: مسائل ثانوی و خواسته های زمین مانده ای را مردم دارند البته بعضی از این مسائل مربوط به فشارهای بیرونی و سوء تدبیر و مدیریت بوده است و مربوط به یک دولت خاص نیست.



صفار هرندی در ادامه تصریح کرد: مسائل بعدی مردم پس از حفظ انقلاب و حفظ عزت و تامین اقتدار در جامعه بین المللی است البته مسائل درجه سه و چهار هم وجود دارد. مهم تر از هر چیز تکلیفی است که متوجه مسئولین می شود البته بنده خود را عضو کوچک مسئولین می دانم اما شاید مسئولیت اجرایی مستقیم نداشته باشم.



وی اظهار داشت: خواسته های مردم در بدو امر خواسته هایی است که آن ها را به خلق انقلابی بزرگ رسانده و عزتی که برای آن ها حاصل شده و استقلالی که زبانزد جامعه جهانی است را برای مردم به ارمغان آورده.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اصلی ترین خواسته ها این است که زمامداران و دولت مردان در مواجه بین المللی مراودات به خواسته های زیاده طلبانه طرف مقابل پاسخی ندهند زیرا مردم با حضور پرشورشان به آن ها نشان دادند که در مقابل هیچ فشاری زانو نخواهند زد و در مقابل آن ها هم در مقابل این خواسته ها زانو نزنند.



صفار هرندی تاکید کرد: از راهکارهای مختلفی می توان استفاده کرد که یکی از آن ها تعامل با جهان است اما مذاکرات با تعبیر رهبر انقلاب که نوعی نرمش قهرمانان تلقی می شود معرفی کرده اند.



دیپلمات ها باید مانند سربازان دفاع مقدس در مذاکرات عمل کنند



وی با اشاره به این که دیپلمات باید فرضش این باشد که مانند سربازان دفاع مقدس که در آن صحنه حماسه آفرینی کردند آن ها هم مانند این سربازان عمل کنند به گونه ای عمل کنند که از یک وجب از خواسته های ملت عقب نشینی نکرده باشند مردم استحقاق این را دارند که دولتمردان و خدمتگزارانشان در خدمت آن ها باشند.



مشکلات مردم محصول دولت خاصی نیست



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که خیلی از مشکلات در زندگی مردم وجود دارد اما محصول دولت خاصی نیست افزود: دولت ها در ۳۶ سال گذشته که دوران نورانی قلمداد می شود خدمت های زیادی را به مردم داشته اند و خط رو به جلو و پیشرفت است و هر سال که می گذرد خدمات بیشتری دریافت می کنند در نهضت عمومی مردم علم، فناوری و فعالیت های اقتصادی وجود دارد البته مردم سهمشان را ادا می کنند و مردم کار خودشان را درست انجام می دهند و باید دولتمردان دستان مردم را بگیرند و آن ها را به جلو هدایت کنند.



آمریکا چشم خود را بر روی واقعیت های بزرگ می بندد



صفار هرندی در رابطه به واکنش آمریکا در حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: آمریکا عادت دارد که چشم خودش را بر روی واقعیت های بزرگ ببندد و اگر کسی در رابطه با راهپیمایی ۲۲ بهمن اطلاعاتی نداشته باشد و به رسانه های غربی رجوع کند آنقدر موضوع راهپیمایی ۲۲ بهمن را خفیف می کنند تا به خودشان دلداری دهند البته حماسه بزرگ ده ها میلیونی در خیابان ها آن ها را کوچک نشان داد.



وی بیان کرد: آمریکایی ها معتقد هستند که اتفاقی رخ نداده و آن ها برای این اتفاق عظیم هیچ پوششی نمی دهند تا دلشان با عدم انعکاس خنک شود البته خودشان را نمی توانند فریب دهند و این اتفاق به وقوع پیوسته و پیام مردم استقامت است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که شیب های تندی از قبیل تورم، معضلات اجتماعی و بیکاری و جامعه وجود دارد افزود: اما مردم به صحنه آمدند و به نوعی آن ها ناکام گذاشتند



مخالفت همه ایرانیان با توافق دو مرحله ای



صفار هرندی تاکید کرد: انجام توافق دو مرحله ای از طرف آن ها اعلام شده به صورتی که توافق کلی را انجام دهیم و جزئیات را به آینده واگذار کنیم اما خوشبختانه واکنش های گروه های مختلف با مسلک ها و مرام های مختلف بد بینی خود را نسبت به این پیشنهاد نشان دادند.



وی افزود: رئیس جمهور کشورمان، دیپلمات ها و سیاسیونی که منتظر انعقاد توافق هستند در مقابل چنین پیشنهادی نگران هستند البته اولین بار نیست که جهان غرب چنین پیشنهاد هایی را اعلام کرده است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در مسئله فلسطین در سال ۱۹۹۳ در پیمان اسلوکه بین عرفات و رابین از رژیم صهیونیستی با حضور کلینتن بسته شد از همان ابتدا یک نطفه فاسد بود که در این قراردادکلیات را مطرح کردندو جزئیات را به آینده واگذار کردند.



صفار هرندی با اشاره به نگاه حکیمانه امام خمینی (ره) و همراهی مردم گفت: امروز در سی و ششمین سالگرد شاهد باطراوت تر شدن و جوان تر شدن آن هستیم.



وی با اشاره به شکست انقلاب نیکاراگوئه اظهار داشت: این انقلاب دو سال دوام آورد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در ارزیابی های مجدد انقلاب نیکاراگوئه این مسئله نشان داده شد که باید آن ها انقلابی عمل می کردند افزود: باید رفتار بی رودروایستی را آن ها در پیش می گرفتند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: در آن قرارداد پذیرفتند حقوق فلسطینی ها را رعایت کنند و آن ها باید سرزمینشان را داشته باشند تا بسیاری از خواسته های زمین مانده شان را محقق کنند و در این قرارداد در رابطه با جزئیات و مسائلی از قبیل سرزمین، سرنوشت قدس و بیت المقدس و آوارگان فلسطینی و برگشت آن ها به سرزمین شان و همچنین سرنوشت آب های مهمی که در آن جا جریان دارد و مسائلی از این قبیل به آینده موکول شد.



وی در ادامه تصریح کرد: آن ها بررسی این مسائل را به آینده واگذار کردند اما پس از گذشت ۲۲ سال فقط چند جنگ رخ داد اگر چه رژیم صهیونیستی از این جنگ ها ناکام برگشت البته عرفات در زمان انعقاد قرارداد تصور می کرد توافق خوبی منعقد کرده است اما امروزه فلسطینیان احساس می کنند چیزی از آن قرارداد به ثمر نرسیده و نه سرنوشت آوارگان مشخص شده و نه تکلیف قدس و هر روزی که می گذرد وضعیت در فلسطین بدتر می شود.



صفار هرندی با اشاره به این که امروزه تمایلات اسرائیلی ها بیشتر شده تا کل بیت المقدس را تصاحب کنند افزود: مسائل آن روز به طرز جدی تری تا الان دنبال شده و اگر هنوز کورسویی وجود دارد جوان مردان سرزمین غزه هستند که با قیامشان از محو شدن در نقشه جهان جلوگیری کرده اند آن ها با همت خودشان سبب شدند که امتیازاتی را به دست آورند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بد بینی ما نسبت به دو مرحله ای شدن مذاکرات بنا بر این نیست که ما اهل توافق نیستیم از این رو رهبر معظم انقلاب فرموده اند که ما طرفدار توافق هستیم اما باید توافقی خوب صورت گیرد یعنی تکلیف توافق در یک مرحله مشخص شود.



وی بیان کرد: ما باید از طرف مقابل در مذاکرات و رفع یکباره تمامی تحریم ها مطمئن شویم زیرا این دو موضوع هم وزن هم هستند و نمی شود یکی را محقق کرد و دیگری را حواله به آینده داد.



صفار هرندی تاکید کرد: دیپلمات های ما در جایگاه های خاص به همین موضوع اشاره می کنند در کشور ما نظر سنجی هایی که در هفته های گذشته از مردم شده نشان داده که ۷۲ درصد مردم موافق با توافق هستند اما همین مردم موافق برای رفع تحریم ها، موافق به برچیده شدن فناوری هسته ای نیستند و نظر سنجی ها در این مورد نشان می دهد که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد مردم با این نوع توافق مخالف هستند زیرا معتقدند نباید برای رفع تحریم ها چنین بهای سنگینی پرداخت کرد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که دانشمندان هسته ای در این راه مظلومانه به شهادت رسیدند افزود: دستاوردهای به دست آمده چیز کمی نیست و با این دستاوردها کشورمان در جهان نامی شده است و تکنولوژی های به دست آمده در ایران برای جهانیان نمایان شده و ما را با این علائم معرفی می کند.



وی اظهار داشت: بسیاری از تکنولوژی های به دست آمده ارتباط مستقیم با صنعت هسته ای ندارد اما وقتی علم سانتیریفیوژ شروع می شود علم مکانیک خود به خود رشد می کند و هنگامی که بر روی یک فناوری تمرکز می شود از قبل آن ده ها فناوری رشد پیدا می کند.



صفار هرندی تاکید کرد: مردم با هوشیاری می دانند بهانه جویی برای صنعت هسته ای به این موضوع ختم نمی شود.



مردم ایران عظمت انقلابشان را به رخ جهانیان کشاندند



صفار هرندی با اشاره به این که باید به درستی انقلاب را در می یافتند ادامه داد: مردم ایران عظمت انقلابشان را به رخ جهانیان کشاندند.



وی با تاکید بر این که ما اهل مذاکره هستیم اما اهل سازش نیستیم اظهار داشت: سازش ننگ آور است.



ما اهل ذلت پذیری نیستیم



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که ما اهل بده و بستان هستیم خاطر نشان کرد: ما اهل ذلت پذیری نیستیم.



صفار هرندی با اشاره به این که ما اهل بازی برد برد هستیم افزود: برخی معتقدند که با سنت های انقلابی بازی برد برد نمی توان داشت.



وی با اشاره به این که اگر منافع مان تامین شود و ضرری به منفعت دیگری نزند حرفی نداریم اظهار داشت: ما همه این مسائل را در ذیل شعار من انقلابی هستم می دانیم.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور پر رنگ مردم در عرصه راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه داد: از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که جوانان امروز با جوانان اول انقلاب فرقی ندارند.



صفار هرندی با اشاره به این که اگر شرایطی برای جوانان پیش بیاید آن ها جانانه تر وارد صحنه خواهند شد اظهار داشت: جوانان ما با بسیج سازندگی و جهاد سازندگی به روستاها برای خدمت رسانی اعزام می شوند آن هم بدون این که انتظاری داشته باشند.



وی با اشاره به این که جوانان ما آسایش و آرامششان را برای خدمت به خدا صرف می کنند گفت: جوانان ما با مدارک تحصیلی دکتری و مهندسی اقدام به خدمتگزاری می کنند و حتی برخی از آن ها اهل فرهنگ هستند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که جوانان ایرانی مسلمان هستند اظهار داشت: غیر مسلمانان اقلیت های دینی هم پیوند بسیاری خوبی دارند.



جوانان خود را در آیینه اقتدار بین المللی می بینند



صفار هرندی با اشاره به این که حتی خون غیر مسلمانان اقلیت های دینی در کنار مسلمانان ریخته شده است اظهار داشت: جوانان خود را در آیینه اقتدار بین المللی می بینند.



وی با اشاره به دوام نسلی که از اول انقلاب تا کنون وجود دارد گفت: در آن دوران کسانی همچون حسین خرازی به میدان آمدند و امروز هم شهدایی همچون احمدی روشن و سایرین پا به عرصه گذاشتند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دانشجویان می خواهند به محیط واقعی بروند تا ایران سربلندتر شود.