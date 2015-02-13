معامله ۴۹۲ هزار میلیارد ریال سهم در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت ۵۴ هزار و ۳۷۸ خریدار در ۲۳۷ هزار و ۶۰۰ دفعه به داد و ستد پرداختند.

بر اساس آمار موجود، در این مدت، تمامی خرید و فروش ها به صورت خرد و بلوک انجام شد.

از ابتدای امسال، ۱۴۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۳۰ سرمایه گذار، در ۱۱ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۸۳۹ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند. بازار سهام از ابتدای سال ۲۱۶ روز کاری فعالیت داشته است.

البته شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت، با کاهش ۱.۴۲ درصدی به ۶۴ هزار و ۸۴۰ واحد رسید.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۵۴ هزار و ۴۲۲ واحد ایستاد. شاخص بازار اول به ۴۷ هزار و ۷۶۳ واحد و شاخص بازار دوم به ۱۲۷ هزار و ۵۳۶ واحد رسید.

در هفته منتهی به ۲۱ بهمن ماه، تعداد ۱۱۵ هزار و ۳۹۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۷۰۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۳ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.