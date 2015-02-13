۲۵۰ پروژه توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی ظهر جمعه در حاشیه افتتاح مجموعه خورشید آسمان شهرستان آمل در جمع خبرنگاران گفت: وزارت ورزش همانند سایر وزارتخانه های پروژه های خوبی در ایام دهه فجر افتتاح كرد.

وی تصریح كرد:۳۱۱ پروژه به شكل اعتبارات ملی، ۴۷ پروژه توسط شركت توسعه و تجهیز اماكن ورزشی با هزینه بالغ بر ۶۱۳ میلیارد تومان و ۴۰ پروژه را بخش خصوصی به اتمام رساند.

این مسئول با بیان اینكه خوشحال هستیم كه بخش خصوصی به ورزش راه پیدا كرده است، بیان كرد: بخش خصوصی توانسته اقتصاد را در ورزش فعال كند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: از شوراهای شهرتقاضا میكنیم كه برای صدور پروانه ساختمانی از بخش خصوصی پول دریافت نكند تا انگیزه ای شود برای آنها تا بتوانند در امر ورزش فعال تر شوند.

هاشمی ادامه داد:برای سال ۹۴ قصداداریم خط اعتبار قوی تری برای بخش خصوصی در نظر بگیریم به این دلیل كه آن ها بهتر از دولت درامر ورزش كار میكنند و بابه كار گیری بخش خصوصی مردم اماكن ورزشی رابهترو ارزان تراستفاده می كنند.

این مسئول به بودجه سال ۹۴ وزارت ورزش وجوانان اشاره كردوگفت:برای سال ۹۴ در تلاش هستیم تا فاینانس دوهزار میلیاردی را از بانك چینی دریافت كنیم كه این امرنیزدرمراحل شورای اقتصاد است وهمچنین در بودجه سال ۹۴ اتفاقات جدیدی رخ داده كه فضا نسبت به گذشته بهتر شده است و پیش بینی ما این است كه پروژه های عمرانی ما قوی ترشود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تصریح كرد:در قانون بودجه سال ۹۴ تعدادی حكم قانونی آمده است كه بخش خصوصی می تواند پروژه های نیمه كاره وزارت ورزش وجوانان را خریداری كند وبه اتمام برساند.

مناف هاشمی به پروژه های در دست احداث استان مازندران اشاره وعنوان كرد: امیدوارم هستیم در سال آینده شركت توسعه وتجهیزاماكن ورزشی سال آینده در مازندران پروژه هایی مانند ماهفروجك شهرستان ساری، خانه كشتی شهرستان تنكابن وهمچنین دو پروژه در شرق مازندران در دستور كارقرار دارد.