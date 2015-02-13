خروش رهبری برای تک مرحله ای بودن مذاکره، آمریکا را هراسان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته مشهد در رواق بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی بیان کرد: در تمامی حوزه ها مدیریت رهبری انقلاب را در مسیر درست حفظ کرده و در چند روز گذشته که رهبری در برابر آمریکا و استکبار خروشیدند و بر تک مرحله ای شدن توافق تاکید کردند باعث شد تا آمریکایی ها اعلام کنند که پای میز مذاکره نخواهند نشست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در حال حاضر توپ در زمین دشمن است ادامه داد: آنها قصد داشتند توافق را چند مرحله ای کنند و در طی یک سال و نیم گذشته نیز پیشرفت هسته ای ما را گرفتند.

خطیب جمعه مشهد ادامه داد: غربی ها قصد داشتند تا ۲۰ سال ما را به همین منوال پیش ببرند اما رهبری فرمود که توافق باید یک مرحله ای باشد.

استکبار پیام ملت ایران را شنید

امام جمعه مشهد با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن ریشه در گذشته داشته و نماد آینده انقلاب است بیان کرد: نسلی که در پیروزی انقلاب حاضر بوده با حضور در این راهپیمایی به دشمنان گفت، که این انقلاب را ادامه خواهیم داد تا امام زمان (عج) تشریف بیاورند و دلیل حضور کودکان در این راهپیمایی نیز چنین پیامی بود.

وی ادامه داد: در آیه ۱۲۰ سوره توبه خداوند می فرماید آنهایی که دنباله رو پیامبر بوده و تمام سختی ها را تحمل می کنند با حرکت دسته جمعی خود کفار را به غیظ می آورند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا، انگلیس و اسرائیل مظهر کفر و استکبار هستند، ادامه داد: کفار از این راهپیمایی بسیار عصبانی و ناراحت شدند و افرادی که در راهپیمایی حضور داشتند مطمئن باشند که عمل صالح در پرونده اعمال آنها ثبت می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به آن دسته از افرادی که در راهپیمایی حضور نداشتند گفت: کدام مسلمان و نماز خوان در کره زمین آمریکا، انگلیس و اسرائیل را به عنوان مظهر کفر و استکبار نمی شناسد؟

همسایه داری در سبک الگوی اسلامی باید رعایت شود

آیت الله علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام رفتار اجتماعی گفت: معنای این نظام پیوند زندگی هر فرد با افراد دیگر جامعه است و لذا آسایش و سعادت او با نیک بختی دیگران مرتبط است.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: همکاران، همسایگان و دوستان در سعادت و خوشبختی و آسایش زندگی ما پیوند دارند و جریان رفتار ارتباطی ما با این اشخاص باید نظام مند و تابع سلسله دستورات باشد.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: در بین این ارتباطات رابطه با همسایه از مسائل خیلی ضروری است و نخستین مولفه در سبک زندگانی اسلامی در گرفتن مسکن انتخاب همسایه است.

وی افزود: مسئله ارتباط با همسایه در جامعه گذشته با جامعه امروز تفاوت پیدا کرده و در گذشته آنقدر شدید بود که گاهی اوقات بعضی از محلات رابطه همسایه ها از خویشاوندی قویتر بود.

وی ادامه داد: بالاترین فرهنگ آپارتمان نشینی در دستورات همسایه داری اسلامی است و اگر این دستورات را خانواده رعایت کند از هر فرهنگ قوی تر و جاذب تر است.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: صاحبخانه ها زمانی که می خواهند خانه خود را اجاره دهند باید توجه داشته باشند که یک همنشین برای دختر و پسر جوان و همسر خود می آورید و در این مسئله باید دقت لازم را انجام داد.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: گاهی اوقات انسان نقطه ای را از نظر آب و هوا و نزدیکی به محل کار انتخاب می کند اما به دلیل قرار گرفتن در کنار یک همسایه بد تمام زندگی خود را نابود می سازد.