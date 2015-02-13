وحدت و پیروی از ولایت رمز بقای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان، نعمت اسلام و انقلاب را بسیار با ارزش دانست و گفت: باید خداوند بزرگ را به خاطر این انقلاب و اسلام شاکر و سپاسگزار باشیم.

وی بااشاره به راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: ملت ایران با شرکت بی نظیر در راهپیمایی اقتدارملی خود را به رخ جهانیان کشید و در این راهپیمایی بصیرت و شجاعت مردم ثابت شد.

وی بیان کرد: این ملت در دوران هشت سال دفاع مقدس خود را ثابت کرده بود و امروز نیز ملت با صبر و بردباری در عرصه های مختلف با دانشمندان بزرگ خود توانسته به موفقیت های عظیمی در حوزه های بسیار دست پیدا کند.

حجت الاسلام شمس با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن گفت: جنگ اقتصادی را نیز با هدایت های مقام معظم رهبری و در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی پشت سرخواهیم گذاشت.

امام جمعه بشرویه خطاب به دشمنان اسلام گفت: ملت ایران ملتی است که پیامبراسلام را به عنوان الگوی خود قرار داد، همان پیامبری که بر دوران محاصره شعب ابی طالب پیروز گردید و دشمنان بدانند که این ملت این چنین مبتدایی دارد لذا هیچگاه شکست نخواهد خورد.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به بحث مذاکرات گفت: تیم مذاکره کننده یک تیم ولایی است و گوش به فرمان رهبر می باشد لذا در این بحث نیز موفق خواهیم بود.

وی اظهارداشت: در راه انقلاب آنچه توانسته ملت را پابرجا نگهدارد اسلام ناب محمدی است و این ملت در دست دست یکدیگردر کنار هم ایستاده اند و از انقلاب خود پاسداری می کنند.