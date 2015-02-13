به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری را بر تاریخ پرافتخار این سرزمین ثبت کردند.

وی عنوان کرد: یکی از پیام های این حضور حماسی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که ملت ایران بر مذاکره با عزت و تحقق خواسته‌ها و منافع ملی تأکید دارند.

امام جمعه ایلام بیان داشت: ملت بابصیرت ایران با حضور چند ده میلیونی خود در سی و ششمین سالگرد شکوهمند اسلامی برای چندمین بار نظام سلطه به ویژه آمریکا و متحدانش را غافلگیر و بهت‌زده کردند.

وی افزود: پیام دیگر این راهپیمایی بزرگ این است که ملت ایران آمریکا را دشمن اصلی خود می‌داند و رابطه با این دشمن کینه‌توز، رابطه گرگ و میش است.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: امروز نظام و انقلاب اسلامی دشمنان زیادی دارد و همه ملت ایران باید هوشیار و بیدار باشند تا بتوانند با اتحاد و همدلی جلو توطئه های دشمن را بگیرند.

حجت الاسلام لطفی به ۲۳ بهمن سالروز شهادت جمعی از ورزشکاران در زمین فوتبال چوار ایلام اشاره کرد و افزود: این حادثه ناگوار، یکی از حوادث بسیار تلخ در دوران دفاع مقدس بوده که وحشیانه‌ترین بمباران در تاریخ ایران بلکه جهان است.