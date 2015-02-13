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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

واکنش نخست وزیر مصر به بسته شدن احتمالی تنگه «باب المندب»

واکنش نخست وزیر مصر به بسته شدن احتمالی تنگه «باب المندب»

نخست وزیر مصر از واکنشی که آن را مناسب خواند در صورتی که خطری تنگه باب المندب را تهدید کند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ابراهیم محلب نخست وزیر مصر تاکید کرد: مصر اجازه بسته شدن باب المندب را نمی دهد.مصر به شیوه های که مناسب بداند واکنش نشان خواهد داد.

این در حالی است که رسانه های آمریکایی بیان کردند: مصر نیروهای واکنش سریع آماده کرده است تا در شرایط اضطراری و در صورتی که آبراه دریای سرخ با خطر روبرو شد وارد عمل شود.

از سوی دیگر روسیاالیوم گزارش داد: یک منبع امنیتی مصری روزچهارم فوریه گذشته از آمادگی مصر برای دخالت هوایی برای ممانعت از بسته شدن تنگه باب المندب و استفاده از موشکهای دور برد در صورت نیاز خبر داده بود.

مهاب ممیش رئیس هیئت کانال سوئز نیز اعلام کرده بود که مصر اجازه بستن تنگه باب المندب را نمی دهد و در صورت نياز دخالت نظامی خواهد کرد.

کد مطلب 2494490

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