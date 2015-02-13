جواد نوروزبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران سه فیلم «اعترافات ذهن خطرناک»، «من دیه گو مارادونا هستم» و «بهمن» که تهیه کنندگی آنها را بر عهده دارد، گفت: در حال مشورت هستیم و صحبت هایی هم با پخش کننده ها داشته ایم.

تهیه کننده فیلم «اعترافات ذهن خطرناک» ساخته هومن سیدی ادامه داد: البته جشنواره فیلم فجر به تازگی پایان یافته است و هنوز برای تصمیم گرفتن درباره اکران فیلم ها زود است چون همه چیز نامشخص است و ما هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

نوروزبیگی که در اختتامیه جشنواره فیلم فجر جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد درباره سی و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: مسئولان تلاش کردند تا امسال جشنواره را به خوبی برگزار کنند اما همچنان فضای خارج از جشنواره فجر بر سینما تاثیرگذار است. جبهه ای هستند که نشانه گذاری می کنند و من اعلام خطر می کنم که اینها روی سینما تاثیر می‌گذارند.

وی درباره داوری های این دوره از جشنواره و نزدیکی آن با آرای تماشاگران اظهار کرد: «رخ دیوانه» که به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب شد فیلم خوبی بود اما آثار ما هم فیلم های خوبی بود.

تهیه کننده فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توکلی در پایان درباره ارزیابی های هیات داوران جشنواره سی و سوم فیلم فجر نیز یادآور شد: هیات داوران این دوره از جشنواره خوب بودند با این حال جشنواره فیلم فجر یک جشنواره دولتی است و سیاست هایی دارد که هیات داوران آن خارج از این سیاست ها حرکت نمی کنند.