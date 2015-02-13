وضعیت جوی کشور در روزهای آینده/بارش ها شدت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آنطور که نقشه هاي پیش یابی سازمان هواشناسی نشان می دهد، طی دو روز آینده در برخی مناطق دامنه های جنوبی زاگرس و جنوب کشور، ابرناکی بارش باران، گاهی با رعد و برق وزش باد پیش بینی می شود.

بر اساس همین گزارش، روز شنبه گستره بارش ها به شرق کشور نیز کشیده می شود و بارش ها امروز در شمال فارس و استان کهگیلویه بویر احمد و روز شنبه در استان های فارس، بوشهر و شرق کرمان شدت بیشتري خواهد داشت.

همچنین امروز در سواحل دریاي خزر و شمال شرق کشور ابرناکی و بارش پراکنده پیش بینی می شود که با تقویت جریان هاي شمالی، روز شنبه بر مقدار بارش ها در سواحل دریاي خزر افزوده می شود.

از بعد از ظهر یکشنبه نیز از مقدار ابرها در جنوب کشور کاسته می شود و بارش ها در شرق و شمال شرق و به صوت پراکنده در سواحل دریاي خزر و نواحی مرکزي کشور ادامه می یابد که در مناطق سردسیر بارش به صورت برف خواهد بود.

روز دوشنبه نیز در شمال شرق و شرق کشور بارش پیش بینی می شود.

از روز سه شنبه تا روزهاي پایانی هفته آینده با نفوذ جریان هاي سرد شمالی کاهش قابل ملاحظه دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.