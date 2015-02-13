حضور ملت در راهپیمایی باشکوه و بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در جمع نمازگزاران ساروی با تقدیر از حماسه پرشکوه مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و با بیان اینکه دست و زبان از توصیف این شکوه و حماسه کوتاه است، گفت: مردم به رغم مشکلات اقتصادی در راهپیمایی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه اکنون محور مقاومت علیه استکبار شش ضلعی شده است، گفت: در حال حاضر علاوه بر ایران، سوریه، لبنان، عراق، مصر و یمن نیز علیه آمریکا مقابله می کنند.

امام جمعه موقت ساری افزود: به رغم همه هجمه های سیاسی، فرهنگی و توطه های مختلف، ایران با توکل به خدا و رهبری ولایت فقیه در جهان می درخشد.

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به مشارکت دهها میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: این راهپیمایی نشان داد که مردم ایران بیدار هستند و نگاه مردم به فرامین رهبری است.

امام جمعه موقت ساری، به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: نگاه مردم به فرامین رهبری است و توافق باید تک مرحله ای باشد.

وی با عنوان اینکه شش کشور ابرقدرت پای میز مذاکره آمدند گفت: این امر نشان دهنده قدرت ایران است.

امام جمعه موقت ساری در بخشی از خطبه های نماز جمعه با اشاره به مسافرخیز بودن استان تاکید کرد باید به فرهنگها و ارزشهای مردم ارزش گذاریم و مسئولان باید با بی فرهنگی مقابله کنند.

حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه به رغم بارشها اما مشکل خشکسالی استان را تهدید می کند بر لزوم صرفه جویی در مصرفه منابع آبی تاکید کرد.