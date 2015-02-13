چهار ایرانی در نزدیکی سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو ماه گذشته سیستم ثبت امتیازات تکواندوکاران در رنکینگ جهانی و المپیکی با مشکلاتی مواجه شده بود که در نهایت فدراسیون جهانی تکواندو در حالی جدیدترین رده بندی المپیکی ها را اعلام کرده که بدون احتساب امتیازات رقابتهای دو ماه گذشته امتیازات تا پایان رقابتهای دسامبر 2014 محاسبه شده است.

فدراسیون جهانی در خصوص اين رنکینگ، طی نامه ای به فدراسیون ها اعلام کرده است که به زودی رنکینگ 2 ماه ژانویه و فوریه با احتساب تمامي مسابقات اعلام مي‌شود.رقابتهای بازیهای آسیایی اینچئون که 40 امتیاز در رنکینگ المپیک داشت و همچین نتایج تورنمنت یونان و امارات که هر دو از رقابتهای 10 امتیازی بوده اند، در این رنکینگ لحاظ نشده است.



در پایان دسامبر 2015 و پس از برگزاری رقابتهای فینال گرندپریکس که با حضور 8 تکواندوکار برتر رنکینگ برگزار می شود، هر تكواندوكاري كه بتواند در جايگاه اول تا ششم رنكينگ المپيك قرار بگيرد، جواز حضور در المپيك 2016 ريو برزيل را بدست مي‌آورد. اما در این رده بندی فرزان عاشورزاده، بهنام اسبقی، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی، در بین تکواندوکاران ایران بهترین جایگاه را در اختیار دارند.

در وزن اول المپیک (58- کیلوگرم) "تاهیون کیم" از کره جنوبی با 243 امتیاز در مکان نخست ایستاده است و فرزان عاشورزاده از ایران با 221.20 امتیاز دوم است. در این وزن "رودریگو" از مکزیک با 211.81 امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد و هادی مستعان از ایران با 96.80 امتیاز رتبه 13 و ابوالفضل یعقوبی با 45.60 امتیاز رتبه 43 را کسب کرده اند.

یک کره ای دیگر نفر اول وزن دوم المپیک (68- کیلوگرم) است. "دائی هون لی" از کره جنوبی با 313 امتیاز این مکان در اختیار دارد و "الکسی دنیسنکو" از روسیه با 288 امتیاز دوم است. بهنام اسبقی از ایران با 232 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داده و محمد باقری معتمد با 118.96 امتیاز عنوان دهم را کسب کرده است.

"ارون کوک" از جزایر مان با 310 امتیاز خانه اول رده بندی بهترین های وزن سوم المپیک (80- کیلوگرم) را کسب کرده است و "البرت گائون" از روسیه با 281 امتیاز ، "اوریل ادریانو" از مکزیک با 256 امتیاز و مهدی خدابخشی از ایران با 230 امتیاز رتبه های دوم تا چهارم را در اختیار دارند. سه ایرانی دیگر هم یعنی مسعود حجی زواره از ایران با 92.74 امتیاز ، علیرضا نصرآزادانی از ایران با 90.90 امتیاز و فرزاد عبدالهی از ایران با 55.80 امتیاز به ترتیب رتبه های 16 ، 17 و 35 را از آن خود کرده اند.

در وزن چهارم المپیک (80+ کیلوگرم) "انتونی اوبامه" از گابن با 305 امتیاز اول است ، "دونگمین چا" از کره جنوبی با 277.53 امتیاز و "اام بار اندیایه" از فرانسه با 220 امتیاز هم دوم و سوم هستند. در این وزن سجاد مردانی از ایران با 163 امتیاز ششم است و مرتضی شیری از ایران با 30.59 امتیاز خانه 59 را کسب کرده است.

در سال 2015، با تصميم كادرفني، تمامي امتيازات عليرضا نصرآزاداني از وزن سوم المپيك به وزن دوم المپيك منتقل مي شود.