رسیدن به توافق خوب در مذاکرات خواست ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجدالنبی برگزار شد ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: از مردم وظیفه شناس، وفادار، ثابت قدم، عزت طلب و هوشیار ایران اسلامی بویژه استان قزوین که با مشارکت باشکوه خود در این راهپیمایی بار دیگر حماسه ای بزرگ را خلق کردند سپاسگزاریم.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد:دولتمردان قوای سه گانه باید قدرشناس این ملت بزرگ باشند و درمدیریت خود با همرامی و کمک این مردم مسیر عزت و اقتدار میهن اسلامی را تداوم بخشند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اگر نیروی ارزشمند مردم در مسیر درست هدایت شود می تواند کارهای بزرگی را محقق کند لذا دولت باید موانع شکوفایی استعدادهای مردمی را بردارد تا سیاست های اقتصاد مقاومتی عملیاتی واجرایی شود.

تحریم ها در مقابل ملت محکوم به شکست است

حجت الاسلام باریک بین در ادامه گفت: دنیا بداند ایران اسلامی با این سرمایه ارزشمند خود در برابر همه تهدیدها و موانع دشمنان ایستاده است و تحریم نمی تواند ما را زمینگیر کند و مردم دوشادوش رهبری در مسیر علمی و تحقق آرمانهای بحق خود ایستاده اند.

وی اضافه کرد: دست ملت ایران در برابر زیاده خواهان بسته نیست و به لطف الهی گامهای بعدی را با عزت و محکم تر برخواهد داشت.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: ایران اسلامی منطق محکمی دارد و با آن توانسته تاکنون با جهان روابط خوبی داشته باشد و از این پس نیز همین گونه خواهد بود و امیدواریم تیم مذاکره کننده نیز با اتکاء به همین مردم و تبعیت از رهنمودهای رهبری برای تحقق عزت کشور گام بردارد.

رسیدن به توافق خوب خواست ملت است

خطیب جمعه قزوین در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: ما هم مانند گروه ۵ بعلاوه ۱ رسیدن به توافق خوب را مورد نظر داریم و معتقدیم توافق نکردن بهتر از توافق بد است لذا از تیم مذاکره کننده انتظار داریم به رهنمودهای رهبری توجه کنند تا به یک توافق خوب برسیم.

باریک بین تصریح کرد: باید رسیدن به کلیات و جزئیات توافق در یک جلسه صورت گیرد و عزت و منافع ملی در آن لحاظ شود زیرا تجربه ۱۴ ماهه گذشته مذاکرات نشان می دهد طرف مقابل دنبال فرصت است تا چانه زنی کند و نگذارد ملت ایران به خواسته بحق خود برسد که در همین زمینه شناسایی حق غنی سازی بارها مورد تردید طرف مقابل قرار گرفت و اگر به جزئیات توجه نشود و تحریم ها برداشته نشود نظر ما تامین نخواهد شد.

برداشتن همه تحریم ها لازمه یک توافق خوب است

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: توافق خوب آن است که همه تحریم ها اعم از تحریم اتحادیه اروپا، کنگره و رئیس جمهور آمریکا پس از امضاء توافق نامه به صورت یکجا برداشته شود و تعلیق معنا ندارد.

وی اضافه کرد: کشورهای ۵ بعلاوه یک این تصور را از ذهن خود خارج کنند که ایران چاره ای جز توافق ندارد، این ملت دنبال عزت و سربلندی است و اگر مذاکرات هم ناکام بماند و به نتیجه نرسد راههای مختلفی برای رسیدن به پیشرفت دارد که از آن مسیرها موفقیت خود را پی خواهد گرفت.

حجت الاسلام باریک بین در ادامه اظهارداشت: ملت ایران در گذشته سختی زیادی کشیده و توانسته در مشکلات به موفقیت برسد و امروز نیز قادر است با اتکاء به توانمندی داخلی و عزم استوار مردم خود نیازهای کشور را تامین کرده و مراحل رشد و تعالی را طی کند و به قله های ترقی دست یابد.

ساماندهی مسجدالنبی برای اقامه نماز جمعه ضروری است

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: شهر قزوین نیازمند مصلی مناسبی برای اقامه نماز است اما شاید تحقق این امر هم هزینه زیادی بخواهد و هم زمان زیادی لازم داشته باشد لذا از استاندار محترم درخواست می کنیم نسبت به ساماندهی فضای فعلی مسجدالنبی و محیط اطراف آن اقدام کنند.

وی افزود: تامین پارکینگ در محدوده مسجدالنبی از نیازهای ضروری است که اخیرا مانعی در مسیر احداث پارکینگ ایجاد شده که به نظر می رسد با هنماهنگی مسئولان در حال رفع شدن است که ضمن تشکر از شهردار قزوین که اقدامات خوبی در این زمینه داشته اند انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به احداث پارکینگ طبقاتی در محدوده مسجدالنبی و تامین رفاه حال نمازگزاران و همسایگان اقدام کنند.

