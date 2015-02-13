پندهای رهبری سرمشق تیم مذاکره کننده باشد/تذکر درخصوص مسائل فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان کرج در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور گسترده و پر شکوه مردم در راهیپمایی 22 بهمن امسال اعلام کرد: مردم همیشه در صحنه البرز به خصوص کلانشهر کرج در 22 بهمن مشت محکم دیگری بر دهان یاوه گویان زدند و بار دیگر نام خود را در بین آزادگان به ثبت رساندند.

وی ادامه داد: حضور پر برکت مردم در سراسر ایران اسلامی حاوی پیامهایی برای گروهک هایی در داخل و خارج بود که در قالب شعارهای مردمی بازگو شد و نشان داد که مردم پس از 36 سال بر سر عقاید خود ایستاده اند و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه این حضور پر شور که نشان دفاع از آرمانهای انقلاب توسط مردم بود مسئولان را متوجه ایستادگی و پایداری ملت کرد، اظهار داشت: مردم در طول این سالهای نشان دادن که انقلاب اسلامی ایران انقلابی الهی و از جنس نور بود زیرا هم روشنی دهنده و هم روشنی بخش است.

امام جمعه کرج گفت: ایران اسلامی در طول عمر 36 ساله خود دستاوردهای مادی و پیشرفت های چشمگیری در حوزه های علمی، پزشکی، هسته ای، نظامی و ... داشته است اما عزت، استقلال، آزادگی، اقتدار، بصیرت، دستگیری از مظلومان و حرکت در مسیر انبیا مهمترین دستاوردهای این نظام بوده است.

آیت الله حسینی همدانی افزود: مردم ایران در 22 بهمن امسال نشان دادند در مقابل دشمنان انقلاب تمام قد ایستاده اند و با تمام وجود از انقلاب خود دفاع خواهند کرد.

وی در ادامه سخنان خود به 25 بهمن ماه سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی اشاره و تصریح کرد: افرادی امثال سلمان رشدی قصد تخریب اسلام را دارند و تمام تلاش و توان خود را به کار می بندند تا ایمان جوانان را با چاپ کتاب، فیلم های ضد اسلامی، ترویج فرقه های باطل و افکار پوچ، مواد مخدر و .... به تاراج ببرند و دین اسلام به خصوص ایران اسلامی را زمین گیر کنند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز همچنین به مباحث هسته ای و بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره و اعلام کرد: هیچ از یک مسئولان نظام با مذاکرات عزتمندانه که هویت ملی را خدشه دار نکند مخالف نیستند و تیم مذاکره کننده نیز در این مسیر در حال حرکت است اما تذکرات و انتقادات موجود به دلیل برخی بی توجهی هایی است که آثارش در داخل و خارج موجب سو استفاده دشمنان می شود.

آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه امریکا توافق ژنو را بزرگترین دستاورد خودش در توقف فعالیت هسته ای ایران اعلام کرده است، ادامه داد: تیم مذاکره کننده باید انتقاد پذیر باشد و مسیر خود را تصحیح کند، همه می دانیم که مقام معظم رهبری تعیین کننده سیاست های اصلی نظام به خصوص در مباحث سیاست خارجه هستند.

امام جمعه کرج گفت: بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات بسیار شفاف و روشن بود و ایشان بارها تذکر داده اند که امریکا موجودی پلید و فریب کار است که حتی به ملت خود نیز رحم نخواهد کرد و مهمترین کمک و رهمنون برای تیم مذاکره کننده استفاده از پندهای رهبری معظم انقلاب است.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، اظهار داشت: تحریم ها از برنامه های کوتاه مدت دشمنان است که راه حل اصلی و اساسی آن اقتصاد مقاومتی است اما از مسائل فرهنگی که از برنامه های بلند مدت دشمنان است نباید غافل شد و افراد متدین در این خصوص باید بیشتر هوشیار باشند.